السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مودرن سبورت والقناة الناقلة

ريبيرو
ريبيرو

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على تشكيل الفريق لمباراة مودرن سبورت اليوم السبت، في افتتاحية مشوار الأحمر ببطولة الدوري. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة مودرن سبورت 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: كريم فؤاد وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني 

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن محمد رمضان وأفشة 

خط الهجوم: تريزيجيه وزيزو ومحمد شريف 

ويفتقد الأهلي العديد من العناصر في مباراة اليوم، وتشمل قائمة المستبعدين كل من: عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور، بالإضافة لسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم.

 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي زيزو ريبيرو

مواد متعلقة

الأهلي يفتتح مشواره في الدوري بصدام قوي أمام مودرن سبورت

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي ومودرن وانطلاق الدوري التونسي

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

جون إدوارد يكافئ لاعبي الزمالك بعد الفوز على سيراميكا

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 9 أغسطس 2025

تعرف على مدة عمل لجان تقييم وحدات الإيجار القديم لتحديد قيمة الأجرة

أخبار مصر: وفاة مفاجئة لطبيبة شابة داخل قصر العيني، جريمتان تهزان القليوبية، موعد لقاء بوتين وترامب، عودة الموجة الحارة

القاهرة تلامس الـ 40 والصعيد "موعود بالعذاب"، درجة الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

أحدث أسعار المانجو اليوم السبت 9 أغسطس 2025

سعر السمك اليوم السبت، البلطي "رايح جاي" وهذا سعر البوري والمكرونة بعد قفزة أمس

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

تفسير حلم الغراب في المنام، ليس دائمًا فألًا سيئًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads