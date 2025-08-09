تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مودرن سبورت والقناة الناقلة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على تشكيل الفريق لمباراة مودرن سبورت اليوم السبت، في افتتاحية مشوار الأحمر ببطولة الدوري.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة مودرن سبورت

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن محمد رمضان وأفشة

خط الهجوم: تريزيجيه وزيزو ومحمد شريف

ويفتقد الأهلي العديد من العناصر في مباراة اليوم، وتشمل قائمة المستبعدين كل من: عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور، بالإضافة لسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

