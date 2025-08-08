المطرب الشعبي عمرو الجزار يطرح أغنية جديدة لأجواء الأفراح

أطلق المطرب الشعبي عمرو الجزار أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فرح"، والتي تحمل أجواء البهجة والرقص المميزة للأفراح المصرية الشعبية.



الأغنية جاءت بكلمات خفيفة وإيقاع راقص، مع لمسات من الإيقاعات الشعبية التي اشتهر بها الجزار، لتكون مناسبة للاحتفالات وحفلات الزفاف.

وأهدى الجزار أغنية "فرح" لجمهوره الذي دعمه منذ بدايته، مؤكدًا أنها ستكون مفاجأة سعيدة لمحبي اللون الشعبي الأصيل.



يُذكر أن الجزار يستعد لإحياء عدد من الحفلات خلال موسم الصيف الجاري، ومن المتوقع أن تشهد الأغنية انتشارًا واسعًا في مناسبات الأفراح خلال الفترة المقبلة.

