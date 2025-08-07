فاركو يضم لاعب هولندي من أصول مغربية

أعلن نادي فاركو، رسميا التعاقد مع اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية يحيى بوصقو خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ولعب يحيى بوصقو في صفوف نادي تلستار وأدو دين هاج الهولنديين.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي فاركو عبر "فيس بوك": "القادم من أرض الطواحين يحيى بوصقو أحدث لاعبينا"، حيث نجح النادي في قيد اللاعب قبل انتهاء فترة القيد الصيفية في مصر، التي أغلقت مساء أمس الأربعاء.

وانضم اللاعب الهولندي إلى قائمة صفقات فاركو التي ضمت الحارس أحمد دعدور، والأنجولي تيو هيرنانديز، وحسين حسني، وأحمد رفاعي ويوسف سيد عبد الحفيظ، وإسلام المزين.

ومن المقرر أن يفتتح فاركو موسمه في الدوري المصري الجديد بمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل.

فاركو يعلن ضم يوسف سيد عبد الحفيظ رسميا

فيما أعلن نادي فاركو رسميا، ضم لاعب النادي الأهلي، يوسف سيد عبد الحفيظ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وكان النادي الأهلي وافق على انتقال يوسف عبد الحفيظ إلى نادي فاركو لمدة عام على سبيل الإعارة، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب نادي فاركو عبر حسابه على فيس بوك:" يوسف سيد عبد الحفيظ أحدث المنضمين إلينا في الموسم الجديد ".

الفيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن فاركو بعد تسوية مديونياته

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسميا، رفع اسم نادي فاركو من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات، وذلك بعد تسوية الأزمة المالية التي كانت تهدد مستقبل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فاركو قد تعرض لعقوبة إيقاف القيد على خلفية قضيتين تتعلقان بالثنائي الأجنبي رزقي حمرون وكينجسلي سوكاري، مما أدى إلى منعه من تسجيل لاعبين جدد.

لكن النادي نجح خلال الساعات الماضية في حل الأزمة وتسوية المديونيات المتأخرة، ما دفع فيفا إلى رفع العقوبة، وهو ما تم تأكيده من خلال النشرة الرسمية لنظام الانتقالات TMS، والتي لم تتضمن اسم نادي فاركو ضمن الأندية الموقوفة.

وبهذا القرار، بات بإمكان الفريق البرتقالي قيد صفقاته الجديدة استعدادًا للموسم الكروي الجديد، رغم عدم إعلان النادي حتى الآن عن أي تعاقدات رسمية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

