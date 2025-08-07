"حب من طرف حامد" ينطلق على مسرح السامر الأحد المقبل

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد"، في التاسعة مساء الأحد المقبل، على مسرح السامر بالعجوزة، ولمدة أسبوعين.

عرض حب من طرف حامد

العرض تأليف محمد جمال وإخراج سهى العزبي، وبطولة: ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبد العزيز، أميرة عبد الرحمن، علي شندي، وأدهم صفوت.

قصة العرض مستوحاة من المسرحية الكوميدية "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي"بيير دي ماريفو، وتدور الأحداث في إطار غنائي استعراضي، قائم على تبادل الأدوار بين الشخصيات، ما يحدث مواقف كوميدية ومفارقات مشوقة.

فريق مسرحية حب من طرف حامد

ينفذ العرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج فرقة السامر المسرحية بإدارة محمد النبوي، ألحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبد المجيد، استعراضات رضا كامبا، ماكياج رانيا صابر، إضاءة أحمد أمين، مخرج منفذ محمود بغدادي، مساعدو الإخراج محمود شوقي، سلمى سيد، ندى، إسلام جامبو، محمد عز العرب، وأحمد البغدادي.

