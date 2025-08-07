الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"حب من طرف حامد" ينطلق على مسرح السامر الأحد المقبل

عرض حب من طرف حامد،
عرض حب من طرف حامد، فيتو

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد"، في التاسعة مساء الأحد المقبل، على مسرح السامر بالعجوزة، ولمدة أسبوعين.

عرض حب من طرف حامد 

العرض تأليف محمد جمال وإخراج سهى العزبي، وبطولة: ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبد العزيز، أميرة عبد الرحمن، علي شندي، وأدهم صفوت.

قصة العرض مستوحاة من المسرحية الكوميدية "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي"بيير دي ماريفو، وتدور الأحداث في إطار غنائي استعراضي، قائم على تبادل الأدوار بين الشخصيات، ما يحدث مواقف كوميدية ومفارقات مشوقة.

فريق مسرحية حب من طرف حامد 

ينفذ العرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج فرقة السامر المسرحية بإدارة محمد النبوي، ألحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبد المجيد، استعراضات رضا كامبا، ماكياج رانيا صابر، إضاءة أحمد أمين، مخرج منفذ محمود بغدادي، مساعدو الإخراج محمود شوقي، سلمى سيد، ندى، إسلام جامبو، محمد عز العرب، وأحمد البغدادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عرض حب من طرف حامد فريق مسرحية حب من طرف حامد ميدو عادل الهيئة العامة لقصور الثقافة

الأكثر قراءة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

التفاصيل الكاملة لإجراءات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

لا يجرؤ أحد على الاقتراب، تصريحات محافظ شمال سيناء بشأن اختراق حدود مصر تتصدر التريند (فيديو)

بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

بيراميدز يعلن رسميا ضم مصطفى زيكو (صور)

الكرة الذهبية، ليفربول وباريس سان جيرمان وبرشلونة أبرز المرشحين لجائزة أفضل نادٍ

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

المزيد
الجريدة الرسمية
ads