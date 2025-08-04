ارتفاع الأسهم الأوروبية رغم ردود الفعل على معدلات الرسوم الجمركية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الإثنين، وعوضت بعض خسائرها بعد موجة بيع حادة يوم الجمعة، مع تفاعل المستثمرين مع فرض رسوم جمركية أمريكية ضخمة بلغت 39%.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83% إلى 540.24 نقطة، بعد أن كان قد سجل يوم الجمعة أكبر انخفاض يومي له في أكثر من ثلاثة أشهر، وكسب مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.41% إلى 23.757.28 نقطة.

وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.66% إلى 9.128.30 نقطة، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.14% إلى 7.632.01 نقطة.

تراجع المؤشر السويسري

في المقابل، تراجع المؤشر السويسري الرئيسي SMI بنسبة 1.5% مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وقال وزير الاقتصاد السويسري غاي بارميلان إن بلاده قد تعيد النظر في عرضها التجاري المقدم إلى الولايات المتحدة بعد فرض الرسوم المفاجئة في نهاية الأسبوع الماضي، والتي حذر خبراء من أنها قد تؤدي إلى دخول الاقتصاد السويسري في حالة ركود.

تأجيل الرسوم الأوروبية

في شأن الحرب التجارية، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيعلق حزمتي التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر بعد الاتفاق الذي أبرم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويثير الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عددًا من التساؤلات بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية كما أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الأسبوع الماضي والذي حدد الرسوم الجمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% لم يشمل استثناءات مثل السيارات وقطع غيارها.

أسهم الأدوية والسلع الفاخرة تحت الضغط

تراجعت أسهم قطاع الأدوية في سويسرا بعد أن وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل إلى رؤساء 17 شركة دوائية كبرى، طالبهم فيها بخفض أسعار الأدوية المقررة في السوق الأميركية. وانخفض سهم نوفارتيس بنسبة 1.3%، وسهمروش بنسبة 2.3%.

كما هبطت أسهم شركات السلع الفاخرة السويسرية الأكثر عرضة للرسوم الجمركية، حيث تراجع سهم ريشمونت وسواتش بأكثر من 1.5% لكل منهما.

ارتفاع حاد لـ Lloyds البريطانية بعد قرار تمويل السيارات

ارتفعت أسهم لويدز Lloyds بنسبة 8%، حيث قال محللون إن البنك البريطاني ومقرضين آخرين تجنبوا أسوأ سيناريو في حكم المحكمة العليا البريطانية الصادر يوم الجمعة بشأن قضية بيع قرض ضخم لتمويل السيارات بشكل خاطئ، والذي هز القطاع.

ووصف محللون في آر بي سي كابيتال ماركتس القرار بأنه "مُصفّي للبنك" في مذكرة صدرت يوم الاثنين، وقالوا إنهم يتوقعون أن تتخذ هيئة السلوك المالي "نهجًا معتدلًا عند وضع خطة التعويض النهائية".

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في إيه جيه بيل، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "لم يكن هذا فوزًا كاملًا للقطاع، إذ لا يزال المقرضون مسؤولين عن أي تجاوزات محتملة في العلاقة مع العملاء".

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