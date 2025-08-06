الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات البرازيلية تدخل حيز التنفيذ اليوم

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات البرازيلية والبالغة 50 % حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وذلك بعد سبعة أيام من توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على مرسوم بهذا الشأن.

الرئيس الأمريكى أعلن نيته فرض ضرائب إضافية

وعلى الرغم من أنه لم يكن متوقعا أن تكون البرازيل معنية بالتعريفات الجمركية التى تتجاوز الحد الأدنى البالغ 10 % المطبق حاليا على قطاع كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، إلا أن الرئيس الأمريكى أعلن نيته فرض ضرائب إضافية بنسبة 50 % هى الأعلى على الإطلاق التي تفرض على دولة معينة.

وذكرت صحيفة "24 ساعة" السويسرية أن الرئيس الأمريكى يلقى باللوم على القضاء البرازيلى لملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو المتهم بمحاولة انقلاب بعد هزيمته فى الانتخابات الرئاسية عام 2022.

فرض عقوبات أمريكية على ألكسندر دي مورايس

ووصف ترامب هذه الملاحقات القضائية بأنها "حملة شعواء"، ما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية على ألكسندر دي مورايس أحد قضاة المحكمة العليا البرازيلية.

وأثارت الرسوم الجمركية ردود فعل واسعة فى البرازيل، حيث انتقد الرئيس لويز لولا دا سيلفا المساس بـ "سيادة" بلاده وقلل من شأن تأثير هذه الرسوم الإضافية.

صناعة الطيران وعصير البرتقال

ويعفي الأمر التنفيذي لترامب مئات المنتجات، من المكسرات إلى الطاقة، بما في ذلك صناعة الطيران وعصير البرتقال ومع ذلك، ستخضع بعض القطاعات المهمة، مثل القهوة، لرسوم إضافية بنسبة 50%.

ووفقا للحكومة البرازيلية، لن تتأثر بهذه الضرائب سوى 36% من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة.

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