الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر بعد أسوأ جلسة منذ أبريل بسبب الرسوم الجمركية

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعًا جماعيًّا في ختام جلسة، اليوم الجمعة، وتكبدت خسائر حادة مع بدء سريان الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة والتي تتضمن 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

الاتفاقيات التجارية مع أمريكا

في حين أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد تفاوضا بالفعل على اتفاقياتهما التجارية الخاصة، إلا أن هذه الأخبار دفعت الأسهم العالمية إلى الانخفاض بسبب مخاوف النمو العالمي.

تراجع أسواق الأسهم الأوروبية

أغلقت أسهم السفر في مؤشر ستوكس 600 على انخفاض بنسبة 2.7%، بينما انخفضت أسهم البنوك بنسبة 2.9%.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 1.81% إلى مستوى 536.20 نقطة، كما هبط مؤشر DAX الألماني بنسبة 2.47% إلى مستوى 23,471.81 نقطة.

وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 41.42 نقطة أو بنسبة 0.45% عند الإغلاق إلى مستوى 9091.61 نقطة.

في حين انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 100.20 نقطة أو بنسبة 1.29% عند الإغلاق إلى مستوى 7671.77 نقطة.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الخميس يقضي بفرض رسوم جمركية "مضادة" على العديد من الشركاء التجاريين ومنهم الاتحاد الأوروبي الذي بلغت نسبة التعريفات على معظم الواردات منه 15% وهو ما تم الاتفاق عليه من قبل بين الولايات المتحدة والتكتل.

يوم الأحد الماضي، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين في اسكتلندا، إالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه "أكبر اتفاق على الإطلاق".

وتضمن الاتفاق فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شراء الاتحاد الأوروبي كميات من المعدات العسكرية بالمليارات من الولايات المتحدة، وموافقة التكتل على شراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار.

اشتدت عمليات البيع في سوق الأسهم مع انخفاض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 1.3٪

واشتدت خسائر أسواق الأسهم الأوروبية بعد حوالي ساعتين من بدء جلسة التداول.

انخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% في الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت لندن (4:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وعلى الصعيد الإقليمي، انخفض مؤشرا كاك 40 وداكس الفرنسيان بنسبة 1.7%. وانخفض مؤشر MIB الإيطالي بنسبة 1.8%.

انخفاض الفرنك السويسري بعد رفع الرسوم الجمركية

انخفض الفرنك السويسري بنحو 0.2% بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية إلى 39%.

الرسوم الجمركية ستُسبب ضررا لصانعي السلع الفاخرة السويسرية

من المتوقع أن تتعرض أسهم السلع الفاخرة السويسرية لضغوط مع بدء التداول اليوم الجمعة، بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية إلى 39%.

وقال محللون في بنك جيفريز الاستثماري إن شركات ريتشمونت، ومجموعة سواتش، وشركة ساعات سويسرا المدرجة في بورصة لندن قد تتأثر.

وقال محللون في جيفريز، بقيادة جيمس جرزينيك، في مذكرة للعملاء: "إن الأخبار التي وردت الليلة الماضية بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية إضافية على الواردات السويسرية بنسبة 39% قد تُسبب ضررًا لسهم CFR، وخاصةً سهمي UHR وWOSG اليوم".

وأضاف المحللون أنه بما أن الرسوم الجمركية ستبدأ في 7 أغسطس، فلا يزال هناك مجال للمناورة.

تراجع أسهم شركات الأدوية

أيضًا شهدت أسهم شركات الأدوية الأوروبية تراجعًا حادًا بعد أن وجّه ترامب رسائل إلى 17 شركة، بما في ذلك شركات أمريكية، في هذا القطاع للمطالبة بخطوات لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسهم شركة نوفو نورديسك المدرجة في بورصة كوبنهاجن بنحو 4%، كما انخفضت أسهم شركة أسترازينيكا المدرجة في بورصة لندن بنسبة 3.9%، وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم شركات جلاكسو سميث كلاين وسانوفي ونوفارتس أيضًا.

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