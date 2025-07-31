السياحة والآثار تكشف حقيقة غرق لنش بالغردقة

أعلنت مصادر مطلعة بـ وزارة السياحة والآثار، عن حقيقة ما تناولته عدد من المواقع الإخبارية عن تعرض لنش سياحي للغرق بمدينة الغردقة.

حقيقة تعرض لنش سياحي للغرق بمدينة الغردقة

وأوضحت المصادر أن تلك المعلومات غير صحيحة، وأن ما حدث هو تعرض إحدى مراكب رحلات اليوم الواحد لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقفها، وعلى الفور تم إرسال مركب آخر لنقل السائحين واستكمال رحلتهم، وذلك استجابة لطلب الاستغاثة الصادر من المركب المتعطل.

صحة وسلامة السائحين

وأشارت المصادر الي أن الوزارة حريصة على سلامة السائحين، ومتابعتها المستمرة لأي بلاغات أو طوارئ تخص البرامج السياحية.

وأشارت إلى أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة لتجنب إثارة البلبلة.

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