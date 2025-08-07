الإسكان: بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة 17 أغسطس

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر سبق تخصيصها للعاملين بالخارج" المرحلة الثامنة" بعدد 10 مقابر لكل قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 17 /8 /2025، وحتى يوم الخميس 13 /11 /2025، طبقًا للمواعيد المحددة من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 1: 10، من يوم الأحد 17 /8/ 2025، وحتى يوم الخميس 21 /8/ 2025، والقطع من 11: 20، من يوم الأحد 24 /8/ 2025، وحتى يوم الخميس 28 /8/ 2025، والقطع من 21: 28، من يوم الأحد 31 /8/ 2025، وحتى يوم الأربعاء 3 /9/ 2025، والقطع من 29: 38، من يوم الأحد 7 /9/ 2025، حتى يوم الخميس 11 /9/ 2025، والقطع من 39: 48، من يوم الأحد 14 /9/ 2025، وحتى يوم الخميس 18 /9/ 2025، بواقع قطعتين كل يوم.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 49: 58، من يوم الأحد 21 /9 /2025، وحتى يوم الخميس 25 /9/ 2025، والقطع من 59: 68، من يوم الأحد 28 /9/ 2025، وحتى يوم الخميس 2 /10/ 2025، والقطع من 69: 76، من يوم الأحد 5 /10 /2025، وحتى يوم الأربعاء 8 /10 /2025، والقطع من 77: 86، من يوم الأحد 12 /10/ 2025، وحتى يوم الخميس 16 /10/2025، والقطع من 87: 96، من يوم الأحد 19 /10/ 2025، وحتى يوم الخميس 23 /10/2025، والقطع من 97: 106، من يوم الأحد 26 /10/ 2025، وحتى يوم الخميس 30 /10/2025، والقطع من 107: 114، من يوم الأحد 2 /11/ 2025، وحتى يوم الأربعاء 5/ 11/2025، بواقع قطعتين كل يوم.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تخصيص الأيام من الأحد 9 /11 /2025، وحتى يوم الخميس 13 /11/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

