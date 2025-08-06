تجنيد رجال دين وزرع أجهزة تجسس بأقراص فيتامين، تقرير يكشف وسائل الموساد لاختراق النظام الإيراني

كشف تقرير عربي، تفاصيل اختراق الموساد الإسرائيلي تركيبة النظام الإيرانى، عبر تجنيد عملاء له من رجال الدين، واصطياد أهداف للاغتيال عبر أقراص فيتامين زرع داخلها شريحة تجسس.

تحقيقات تكشف عن تجنيد الموساد لرجال دين فى إيران

وقال مصدر مطلع لصحيفة "الجريدة" الكويتية، إن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى إجراء تغييرات جذرية في المجلس الأعلى للأمن القومي والأجهزة الأمنية، كان اكتشاف ارتباطات مباشرة بين رجال دين وشخصيات أصولية متشددة مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وحسب مصدر الصحيفة الكويتية، فإن الأمن المضاد في الحرس الثوري ووزارة الأمن توصلا إلى خيوط تُظهر تورط شخصيات أصولية كانت ترفع شعارات دعم النظام ومعاداة إسرائيل، ليتبين لاحقًا أن لها صلات وثيقة بجهات إسرائيلية.

التحقيقات كشفت أيضا، عن شبكات علاقات معقدة، وأدت إلى اعتقال بعض المتورطين، بينما فر آخرون إلى الخارج.

الموساد، فيتو

من بين المتورطين أنصار للمرشح الرئاسي السابق سعيد جليلي، ومؤيدون لحسين طائب، الرئيس السابق لجهاز أمن الحرس، ومندوبون للمرشد في المحافظات وأئمة جماعة معروفون. واعترف بعضهم بتسريب معلومات حساسة دون علمهم بوصولها لإسرائيل، مبررين أفعالهم بالإحباط من نتائج الانتخابات أو استبعاد شخصيات بارزة.

وأكد المصدر، من المستبعد حاليًا أن يمنح خامنئي أي دور لسعيد جليلي في المجلس الأعلى للأمن القومي، رغم ثقته بنزاهته، إلى حين انتهاء التحقيقات.

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كما كشفت التحقيقات، عن تسريب معلومات حساسة حول شخصيات سياسية مثل محمد جواد ظريف وعلي لاريجاني، استُخدمت لإقصائهم سياسيًا.

وأفاد المصدر بأن أجهزة الأمن اكتشفت أساليب تجسس متقدمة، منها أجهزة مزروعة داخل هدايا وأجهزة إلكترونية وطبية، بل وحتى فيتامينات تحتوي على شرائح تتبع صغيرة تم ابتلاعها دون علم المستهدفين.

دس زجاجة فيتامين تحتوي على حبة تجسس

وأشار المصدر، إلى أن العميد حاجي زادة، القائد السابق لسلاح الجو بالحرس الثوري، تلقى زجاجة فيتامينات تحتوي على حبة تجسس كانت مزروعة في جسده وقت اغتياله، كما أن بعض القادة الذين اغتيلوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير تناولوا هذه الحبوب، بينما نجا من لم يتناولها. وكشف التحقيق أيضًا أن أحد مرافقي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كان يحمل جهاز تتبع مماثلًا خلال اجتماع أمني تم استهدافه لاحقًا.

رغم إنكار 95% من المعتقلين علمهم بحقيقة ما يفعلون، فإن معظمهم أقروا باتباعهم تيارات أصولية متشددة، معتقدين أنهم يخدمون النظام.

وأشار المصدر، إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وسط مخاوف من أن تكون إسرائيل استخدمت هذه الأساليب المتطورة لاختراق جبهة "المقاومة" في لبنان وسوريا، ما يشير إلى اختراق تكنولوجي معقد يتجاوز أساليب التجسس التقليدية.

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