الثلاثاء 24 يونيو 2025
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خارج الحدود

بعد 3 ساعات من وقف النار، إسرائيل تصدر تعليمات بضرب أهداف النظام الإيرانى في قلب طهران

حرب إسرائيل وإيران،
حرب إسرائيل وإيران، فيتو

زعم وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" أن إيران انتهكت بشكل كامل وقف إطلاق النار بإطلاق صواريخ بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".

استئناف استهداف أهداف النظام الإيرانى في قلب طهران

وأضاف أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باستئناف استهداف أهداف النظام الإيرانى في قلب طهران.

 رصد صواريخ أطلقت من إيران

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي بحسب روسيا اليوم: "رصد جيش الدفاع قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الاسرائيلية بعد أقل من ثلاث ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد.. عند استلام الإنذار، يُطلب من الجمهور التوجه فورًا إلى أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

رشقة صاروخية أطلقتها إيران على إسرائيل

ويأتي هذا التحذير الإسرائيلي بعد أقل من 3 ساعات على آخر رشقة صاروخية أطلقتها إيران على إسرائيل بعد دخول وقف إطلاق النار المزمع بين الطرفين حيّز التنفيذ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يجري اعتراض صاروخ واحد فقط من إيران في حين دوت صافرات الإنذار في معظم مناطق الشمال الإسرائيلي.

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صافرات الإنذار طهران قلب طهران أهداف النظام الإيرانى إيران

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