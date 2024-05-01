الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

10 دول ساعدت إسرائيل بعملية الوعد الصادق، الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس جديدة

عملية الوعد الصادق،
عملية الوعد الصادق، فيتو

كشف قائد قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، عن كواليس عملية الوعد الصادق التي استهدفت المنشآت والقواعد العسكرية الإسرائيلية.

إنزال العقاب بالعدو الصهيوني

وأعلن العميد حاجي زادة، في مقابلة متلفزة، أن هذه العملية لم تكن سوى جزء صغير من القوة العسكرية التي تمتلكها البلاد، مبينا أنه "تم استخدام 20 في المائة من إجمالي الإمكانات التي أعددتها إيران لإنزال العقاب بالعدو الصهيوني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، كشف الإثنين الماضي، أن "10 دول ساعدت إسرائيل في عملية "الوعد الصادق" في مجال الدفاع الجوي، لصد الصواريخ والمسيرات الإيرانية".

Advertisements

 صفعة قوية للكيان الصهيوني

وتابع: "بعد أكثر من 50 عاما، وجّهت إيران صفعة قوية للكيان الصهيوني.. لم يصدقوها"، مؤكدا أن "أيدينا اليوم ممتلئة بالأسلحة والعدو يعرف هذه النقطة، وتم تنفيذ عملية الوعد الصادق بأسلحة محلية الصنع، وهي عملية لم تكن مناورة تدريبية، بل كانت مسرح عملية حقيقية".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، صرح أن "إسرائيل إذا هاجمت أراضي إيران، فمن غير الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".

 قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية

وقال رئيسي، متحدثًا إلى طلاب جامعة لاهور، خلال زيارته لباكستان: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ مرة أخرى وهاجمت الأراضي الإيرانية، فإنها ستواجه عواقب مختلفة تماما، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".

وأشار رئيسي إلى أن الأمريكيين والغربيين يدّعون دائما أنهم أصحاب تفكير حر، وأردف قائلا: "لكن ما نراه عمليا هو أن عددا كبيرا من الطلاب يطردون من الجامعة لمجرد دعم شعب غزة المظلوم، فهل هذه حرية فكر؟!".

وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.

هجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة

وردت طهران، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وفي الـ19 من شهر أبريل الماضي، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.

إيران تدخل على خط الأزمة، شيراز تقدم منحًا دراسية للمطرودين من الجامعات الأمريكية

إيران عن علاقتها مع السعودية: مشرقة وتسير في الاتجاه الصحيح

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الوعد الصادق حرس الثوري الإيراني الحرس الثوري الإيراني إسرائيل دمشق

مواد متعلقة

إيران تدخل على خط الأزمة، شيراز تقدم منحًا دراسية للمطرودين من الجامعات الأمريكية

إيران عن علاقتها مع السعودية: مشرقة وتسير في الاتجاه الصحيح

غزة وهجمات إيران والحوثيين.. تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادات في أسعار 6 منتجات تشمل المشروبات الغازية والمنظفات

ثورة داخل الزمالك بسبب هشام نصر ونجله، ومطالبات لـ حسين لبيب بالتدخل

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-5-2024 في بداية التعاملات

السياحة تعلن ضبط مسافرين للشركات متوجهين لأداء مناسك الحج بتأشيرات الزيارة

تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في الأسواق

10 دول ساعدت إسرائيل بعملية الوعد الصادق، الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس جديدة

مع اقتراب شم النسيم، ضرورة التأكد من 3 بيانات مهمة قبل شراء الأسماك المملحة

منوعات

المزيد

قفزت في الصندوق دون علم أصحابها، قصة القطة الضالة داخل طرد شركة أمازون

مأساة من أول جرعة، من هو جيمي سكوت الذي فتح أبواب الجحيم ضد لقاح أسترازينكا

أول عملية من نوعها، بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا

السيول تجتاح لبنان وتغمر المستشفيات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1-5-2024 بالتعاملات الصباحية

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 1-5-2024

المزيد
ads

انفوجراف

“وآتوا حقه يوم حصاده”.. ما تريد معرفته عن أحكام زكاة القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشاي الأخضر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأحزان والهموم

والأرض مددناها، الشعراوي يوضح الدليل على كروية الأرض (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads