الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

دربه ضباط موساد في فيينا ونقل معلومات عن العلماء النوويين، قصة الجاسوس الإيراني روزبه وادي

طهران، فيتو
طهران، فيتو

نفذ القضاء الإيراني، صباح اليوم، حكم الإعدام شنقًا بحق المواطن روزبه وادي، بتهمة التجسس لصالح "الموساد" الإسرائيلي، بعد تأييد الحكم من المحكمة العليا.

إعدام الجاسوس الإيراني روزبه وادي

ووفق وكالة القضاء الإيراني، فإن الجاسوس روزبه وادي، الذي كان ناشطًا في منظمة حساسة، لم يسمها، قد جند عبر الإنترنت وتلقى تدريبات أمنية من ضباط الموساد قبل أن يباشر مهامه الاستخباراتية لصالح الاحتلال.

إعدام جاسوس فى إيران، فيتو
إعدام جاسوس فى إيران، فيتو

وكشفت التحقيقات، أن المتهم نقل إلى الموساد معلومات حساسة، بينها تفاصيل عن أحد العلماء النوويين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران. 

تفاصيل لقاء الجاسوس الإيراني مع ضابط الموساد فى فيينا

كما التقى الجاسوس الإيراني، بضباط استخبارات إسرائيليين خلال خمس مناسبات في العاصمة النمساوية فيينا، وخضع لسلسلة من الفحوص الأمنية والاختبارات النفسية قبل مباشرة عمله.

 

ووسط تعاونه مع الموساد الإسرائيلي، أنشأ قنوات اتصال آمنة، وتلقى مكافآت مالية عبر محفظة رقمية، بحسب بيان مركز الإعلام القضائي.

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