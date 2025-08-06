الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

الزمالك يحسم صفقة خوان ألفينا لمدة 4 مواسم

خوان ألفينا بيزيرا
خوان ألفينا بيزيرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة نجحت في التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي أوليكساندريا الأوكراني لضم الجناح خوان ألفينا بيزيرا، بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية.

عقد لمدة 4 مواسم
وأكد المصدر أن اللاعب ينضم إلى الزمالك بعقد يمتد لمدة 4 مواسم، ليكون أحد العناصر الجديدة التي يعول عليها الجهاز الفني لتدعيم الخط الهجومي استعدادًا للموسم المقبل.

اللاعب ينتظر تحديد موعد السفر إلى القاهرة
وأشار المصدر إلى أن خوان ألفينا ينتظر حاليًا تحديد موعد سفره إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة

دعم هجومي قوي للفريق الأبيض
ويعد خوان ألفينا (23 عامًا) من اللاعبين المميزين في الدوري الأوكراني، ويمتاز بالسرعة والمهارة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وتأتي الصفقة في إطار خطة الزمالك لتدعيم صفوفه بعد رفع حظر القيد.

الزمالك يواصل صفقاته الصيفية
وتعد صفقة خوان بيزيرا واحدة من عدة صفقات ينوي الزمالك إبرامها هذا الصيف، ضمن مساعي الإدارة لتجديد دماء الفريق والمنافسة بقوة محليًا وقاريًا.

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