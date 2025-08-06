الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هوية وشغف وتاريخ، الزمالك يعلن رسميا عن قميص الموسم الجديد (فيديو)

الإعلان عن قميص الزمالك
الإعلان عن قميص الزمالك الجديد

أعلن نادي الزمالك رسميا، عن قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الجديد، وذلك عبر مقطع فيديو تضمن تواجد عدد من لاعبي الفريق وهم يرتدون قميص الموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي مقطع فيديو تضمن وجود معظم لاعبي الفريق الأبيض بـ قميص الزمالك الجديد وعلقت عليه: "هوية، شغف، وتاريخ مكتوب بالأبيض والأحمر من العاصمة الجديدة، قميص الملوك للموسم الجديد".

وشارك في الإعلان الرسمي عن قميص الزمالك كلا من: "صلاح الدين مصدق، حسام عبد المجيد، محمد عواد، عمر جابر، سيف فاروق جعفر وشيكو بانزا".

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع يان ماتيوس

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المفاوضات مع البرازيلي يان ماتيوس، لاعب نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، تسير بشكل جيد، في ظل رغبة القلعة البيضاء في تدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

عقد يان ماتيوس ينتهي في ديسمبر

يان ماتيوس يرتبط بعقد مع فريقه الياباني حتى نهاية ديسمبر 2025، وهو ما يُسهل من إمكانية التوقيع معه رسميًا في يناير المقبل بشكل مجاني، ما لم يجدد تعاقده قبل ذلك.

 

أرقام يان ماتيوس في الدوري الياباني

شارك يان ماتيوس في 22 مباراة هذا الموسم بالدوري الياباني، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3، ليُسهم في 8 أهداف، ما يعكس قدراته الهجومية المميزة.

سبق للنجم البرازيلي يان ماتيوس اللعب مع بالميراس البرازيلي وموريرينسي البرتغالي، قبل الانتقال إلى يوكوهاما في صيف 2022. ويبلغ من العمر 26 عامًا، ويُجيد اللعب كجناح أيمن.

هل يتعاقد الزمالك مع ظهير أيمن؟ مصدر بالقلعة البيضاء يرد 

فيما كشف مصدر داخل الزمالك بأن إدارة النادي تبذل جهودًا مكثفة اليوم الأربعاء، للتعاقد مع ظهير أيمن تحت السن، من أجل تدعيم هذا المركز قبل غلق باب القيد.

الهدف هو إيجاد بديل واعد إلى جانب عمر جابر، في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى تدعيم الصفوف بعناصر شابة تستطيع تقديم الإضافة مستقبلًا.

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحل الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك المنتظر عدة أزمات يمر بها الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

عدي الدباغ يحل أزمات الزمالك

وسيحل عدي الدباغ أزمة المهاجم الصريح الذي عانى منها الزمالك خلال السنوات الماضية في ظل تذبذب مستوى الجزيري مهاجم الفريق الأساسي.

ويستطيع الدباغ اللعب كجناح أيمن ليعوض رحيل أحمد سيد زيزو الذي انضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك قميص الزمالك قميص الزمالك الجديد محمد عواد عمر جابر

مواد متعلقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع يان ماتيوس

آدم كايد: حققت حلم والدي بارتداء قميص الزمالك

الأكثر قراءة

مدبولي يحسم الجدل بشأن منازل الفنانين التراثية بعد قانون الإيجار القديم

أول تعليق من رئيس الوزراء بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع يان ماتيوس

مدبولى يعرض مقترحا لحل الأزمة بين الملاك والمستأجرين بعيدا عن قانون الإيجار القديم

رسميا، الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

أمم أفريقيا للمحليين، تعادل بوركينا فاسو ضد جمهورية أفريقيا الوسطى في الشوط الأول

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

الزمالك يحسم صفقة خوان ألفينا لمدة 4 مواسم

خدمات

المزيد

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025، 8 أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء تسجيل الرغبات

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم 33 ألف دولار

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجرة الشهرية

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بوجود عقبات في تحقيق الأهداف

علي جمعة يكشف أشخاصا حكم الله عليهم بالذل في الدنيا والآخرة

التيك توك وأرباحه وحكم دعم البث المباشر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads