هوية وشغف وتاريخ، الزمالك يعلن رسميا عن قميص الموسم الجديد (فيديو)

أعلن نادي الزمالك رسميا، عن قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الجديد، وذلك عبر مقطع فيديو تضمن تواجد عدد من لاعبي الفريق وهم يرتدون قميص الموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي مقطع فيديو تضمن وجود معظم لاعبي الفريق الأبيض بـ قميص الزمالك الجديد وعلقت عليه: "هوية، شغف، وتاريخ مكتوب بالأبيض والأحمر من العاصمة الجديدة، قميص الملوك للموسم الجديد".

وشارك في الإعلان الرسمي عن قميص الزمالك كلا من: "صلاح الدين مصدق، حسام عبد المجيد، محمد عواد، عمر جابر، سيف فاروق جعفر وشيكو بانزا".

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع يان ماتيوس

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المفاوضات مع البرازيلي يان ماتيوس، لاعب نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، تسير بشكل جيد، في ظل رغبة القلعة البيضاء في تدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عقد يان ماتيوس ينتهي في ديسمبر

يان ماتيوس يرتبط بعقد مع فريقه الياباني حتى نهاية ديسمبر 2025، وهو ما يُسهل من إمكانية التوقيع معه رسميًا في يناير المقبل بشكل مجاني، ما لم يجدد تعاقده قبل ذلك.

أرقام يان ماتيوس في الدوري الياباني

شارك يان ماتيوس في 22 مباراة هذا الموسم بالدوري الياباني، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3، ليُسهم في 8 أهداف، ما يعكس قدراته الهجومية المميزة.

سبق للنجم البرازيلي يان ماتيوس اللعب مع بالميراس البرازيلي وموريرينسي البرتغالي، قبل الانتقال إلى يوكوهاما في صيف 2022. ويبلغ من العمر 26 عامًا، ويُجيد اللعب كجناح أيمن.

هل يتعاقد الزمالك مع ظهير أيمن؟ مصدر بالقلعة البيضاء يرد

فيما كشف مصدر داخل الزمالك بأن إدارة النادي تبذل جهودًا مكثفة اليوم الأربعاء، للتعاقد مع ظهير أيمن تحت السن، من أجل تدعيم هذا المركز قبل غلق باب القيد.

الهدف هو إيجاد بديل واعد إلى جانب عمر جابر، في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى تدعيم الصفوف بعناصر شابة تستطيع تقديم الإضافة مستقبلًا.

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحل الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك المنتظر عدة أزمات يمر بها الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

عدي الدباغ يحل أزمات الزمالك

وسيحل عدي الدباغ أزمة المهاجم الصريح الذي عانى منها الزمالك خلال السنوات الماضية في ظل تذبذب مستوى الجزيري مهاجم الفريق الأساسي.

ويستطيع الدباغ اللعب كجناح أيمن ليعوض رحيل أحمد سيد زيزو الذي انضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

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