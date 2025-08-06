استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين أثناء انتظاره المساعدات

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق، بعد استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في جنوب قطاع غزة.

وخاض سليمان العبيد مع منتخب فلسطين 24 مباراة دولية، سجل خلالهم هدفين، كان من بينهما هدفه في شباك اليمن من كرة مقصية في بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

بدأ العبيد المولود عام 1984 في غزة، مسيرته مع ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

وعاد مجددا إلى خدمات الشاطئ لمدة موسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.

عاد العبيد إلى فريقه الأم خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017، بعد أن أحرز 15 هدفا.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن ارتفاع عدد شهداء الرياضيين في حرب الكيان الصهيوني على غزة إلى 662 شهيدا.

منتخب فلسطين يتعادل 1-1 مع عمان في تصفيات كأس العالم

من ناحية أخرى، انتهت مباراة منتخب فلسطين أمام نظيره المنتخب العماني بالتعادل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الدولي في إطار الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لـكأس العالم 2026.

تقدم عدي خروب لفلسطين في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل عصام الصافي لعمان في الدقيقة 90.

منتخب عمان، فيتو

ترتيب الفريقين في المجموعة

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة، فارتفع رصيد عمان إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 10 نقاط في المركز الخامس وقبل الأخير.

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