اقتصاد

ارتفاع الذرة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف اليوم ومشتقاتها.

 

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

 وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 14500 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه في الطن، ذرة برازيلي نحو 14500 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه في الطن.

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 14200 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه في الطن، فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 14200 جنيه، بارتفاع 200 جنيه في الطن، أما ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 15400 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه في الطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 848.4 جنيه، بارتفاع 12 جنيها عن سعرها السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 350 إلى 1700 جنيه.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15035.7 جنيه، بارتفاع 480 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 17900 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه في الطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 18900 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه في الطن، كسب صويا مستورد نحو 18900 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه في الطن.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 12200 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعرها السابق، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 14 ألف جنيه للطن.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 39 ألف جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 16 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 22 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 21500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 20 ألف جنيه للطن.

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16900 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16700 جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 16 ألف جنيه، علف بياض 14% نحو 15400 جنيه.

