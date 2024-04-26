أخطرها السرطان والتليف، مضاعفات وأعراض الكبد الدهني

يتضمن مرض الكبد الدهني (SLD) وجود دهون زائدة في الكبد، وتعتبر الظروف الأيضية والإفراط في تناول الكحول من عوامل الخطر، واعتمادًا على نوع SLD قد لا يسبب تراكم الدهون مشاكل أو قد يؤدي إلى تلف الكبد في كثير من الأحيان وفقًا لموقع "cleveland clinic" الطبي.

الكبد الدهني، فيتو

هل مرض الكبد الدهني مشكلة خطيرة؟

في معظم الحالات، لا يسبب تراكم الدهون مشاكل خطيرة أو يمنع الكبد من العمل بشكل طبيعي.

وفي بعض الحالات تتطور الحالة إلى مرض الكبد، وعادة ما يتقدم في مراحل:

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التهاب الكبد: يتحول الكبد من الدهني إلى الملتهب، ويؤدي الالتهاب إلى إتلاف الأنسجة وتسمى هذه المرحلة التهاب الكبد الدهني.

التليف: وتتشكل أشرطة من الأنسجة الندبية حيث يؤدي الالتهاب إلى إتلاف الكبد، مما يؤدي إلى تصلبه وهذه العملية تسمى التليف.

تليف الكبد: يحل النسيج الندبي الواسع محل الأنسجة السليمة، وفي هذه المرحلة يكون لدي الشخص تليف الكبد، بدون علاج ويمكن أن يؤدي تليف الكبد إلى حالات مميتة مثل فشل الكبد وسرطان الكبد، ويعاني حوالي 90% من الأشخاص الذين يصابون بسرطان الخلايا الكبدية (HCC) — وهو نوع من سرطان الكبد — من تليف الكبد.

أعراض مرض الكبد الدهني

لا يسبب الكبد الدهني دائمًا أعراضًا عند وجودها، وتشمل الأعراض ما يلي:

ألم في البطن أو شعور بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

الإرهاق الشديد أو الضعف.

والأكثر شيوعًا هو أن الأشخاص يلاحظون الأعراض بمجرد تطور مرض الكبد الدهني تليف الكبد، وعندما يتطور تليف الكبد، قد تواجه المريض:

غثيان.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

تورم في البطن (الاستسقاء)

تورم في الساقين أو القدمين أو اليدين (وذمة).

النزيف (الذي يجده مزود الخدمة في المريء أو المعدة أو المستقيم).

أسباب مرض الكبد الدهني

الكبد الدهني له أسباب متعدد. ومع ذلك، من المرجح أن يصاب المريض بـ SLD إذا كان لديه عامل خطر القلب والأوعية الدموية، أو إذا كنت يستهلك كميات غير صحية من الكحول أو كليهما.

توجد فرصة أكبر لتطوير الكبد الدهني إذا كان الشخص:

يعاني من اضطراب تعاطي الكحول.

لديه متلازمة التمثيل الغذائي (مقاومة الأنسولين، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية).

لديه مرض السكري من النوع 2.

يعاني من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم 25 إلى 29.9 كجم كجم/م2).

يعاني من السمنة (مؤشر كتلة الجسم 30 كجم/م2 وما فوق).

الإصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

يعاني من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

يعاني من قصور الغدة الدرقية (انخفاض هرمونات الغدة الدرقية).

قصور الغدة النخامية (انخفاض هرمونات الغدة النخامية).

قصور الغدد التناسلية (انخفاض الهرمونات الجنسية).

تناول بعض الأدوية الموصوفة طبيًا، مثل الأميودارون، أو ديلتيازيم، أو تاموكسيفين أو المنشطات.

الكبد الدهني، فيتو

مضاعفات الكبد الدهني

بدون علاج، يمكن أن يتطور الكبد الدهني إلى تليف الكبد، مما قد يؤدي إلى فشل الكبد وسرطان الكبد وسرطانات خارج الكبد، الأشخاص المصابون بـ MASLD معرضون أيضًا لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب، وأمراض القلب - وليس أمراض الكبد - هي السبب الرئيسي للوفاة بين الأشخاص المصابين بـ MASLD.

علاج مرض الكبد الدهني

لا يوجد علاج أو أدوية محددة وبدلًا من ذلك، يركز مقدمو الخدمة على المساعدة في إدارة عوامل الخطر التي تساهم في هذه الحالة، ويتضمن ذلك إجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تحسن الصحة العامة.

وقد يوصي الطبيب بما يلي:

تجنب الكحول: ابتعد عن الكحول حتى لو لم يكن مرض الكبد الدهني مرتبطًا بتعاطي الكحول.

إنقاص الوزن: يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة وتغيير ما يأكله ويشربه المريض.

تناول الأدوية لإدارة الحالات الأيضية: تناول الأدوية الموصوفة لإدارة مرض السكري والكوليسترول والدهون الثلاثية (الدهون في الدم).

الحصول على التطعيم ضد التهاب الكبد A والتهاب الكبد B: هذه الالتهابات الفيروسية خطيرة بشكل خاص إذا كان المريض يعاني بالفعل من مرض الكبد.