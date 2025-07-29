%46 فقط تلقوا تطعيم التهاب الكبد B من المواليد، الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

أكدت منظمة الصحة العالمية أن التهاب الكبد B يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة، إلا أنه يمكن الوقاية من ذلك، بخطوات بسيطة وآمنة وفعالة.

ضرورة أن تخضع الحوامل لاختبار التهاب الكبد B

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة أن تخضع الحوامل لاختبار التهاب الكبد B أثناء الحمل، وإذا كشفت نتيجة الاختبار عن الإصابة بهذا المرض، يمكن أن تساعد الأدوية المضادة للفيروسات على حماية الطفل.

يجب تلقي لقاح التهاب الكبد B في غضون 24 ساعة من الولادة

وأشارت إلى أنه يجب أن يتلقى المواليد لقاح التهاب الكبد B في غضون 24 ساعة من الولادة، يلي ذلك جرعات معززة تتراوح بين جرعتين و3 جرعات، بفارق 4 أسابيع على الأقل.

وأكدت الصحة العالمية أنه لم يتلق لقاح التهاب الكبد B سوى 46% من الأطفال في غضون 24 ساعة من الولادة في إقليم شرق المتوسط في عام 2024 ويجب نشر الوعي، للمساعدة على زيادة العدد إلى 100٪.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الانتشار الصامت لفيروسات التهاب الكبد، والتي تعد السبب الرئيسي لسرطان الكبد على مستوى العالم.

ووفقا لتقارير المنظمة، يعيش نحو 27 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط وهم متعايشون مع التهاب الكبد المزمن، في حين يجهل 3 من كل 4 مصابين بالتهاب الكبد B وC إصابتهم، ما يحرمهم من العلاج المبكر ويعرضهم لمضاعفات خطيرة مثل تليّف الكبد أو الفشل الكبدي.

ويؤدي هذا المرض إلى وفاة نحو 97 ألف شخص سنويًا في الإقليم، وسط تحديات كبيرة في التشخيص والعلاج.



وأشارت أنه لم يشخص سوى 48% من المصابين بالتهاب الكبد C المزمن، ولم يتلقَ العلاج سوى 37% منهم.

أما التهاب الكبد B، فلم يشخص سوى 14% من المصابين، في حين حصل على العلاج فقط 2%.



وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الاختبار المبكر ينقذ الأرواح، مشددة على أن التشخيص في المراحل المبكرة يتيح للمريض الحصول على العلاج المناسب وتجنب المضاعفات القاتلة.

ودعت المنظمة السلطات الصحية في دول الإقليم إلى إعطاء الأولوية لفحوصات التشخيص والعلاج المجاني للجميع، باعتبارها خطوة حاسمة للحد من وفيات التهاب الكبد ومكافحته بشكل فعال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.