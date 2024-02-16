الجمعة 16 فبراير 2024
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صحة ومرأة

قناع طبيعي لتنعيم البشرة الخشنة وتفتيحها

قناع لخشونة البشرة،
قناع لخشونة البشرة، فيتو

تعاني بعض الفتيات من خشونة البشرة لأسباب عديدة أبرزها إهمال تقشير البشرة وقلة ترطيبها ما يؤثر على مظهرها بشكل سلبي.

والبشرة الخشنة تحتاج عناية جيدة من حيث الترطيب اليومى والسنفرة اى أقنعة التقشير التى تعيد جمالها ونعومتها.

 

قناع طبيعي لتنعيم البشرة الخشنة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتنعيم البشرة الخشنة وتفتيحها.

المكونات:

كيس شاي أخضر

ملعقة كبيرة زبادي كريمي

الطريقة:

  • نحضر بولة عميقة ونفرغ بها محتويات كيس الشاى.
  • نضيف الزبادى الكريمي إلى الشاى الأخضر ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نفرك القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق لمدة 5 دقائق.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع ينعم البشرة الخشنة ويجعلها مثل بشرة الأطفال، كما يساعد في تفتيح البشرة.
قناع طبيعي لتنعيم البشرة الخشنة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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قناع طبيعي يعزز جمال بشرتك ويغنيك عن المكياج

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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