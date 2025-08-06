عالجنا كثيرًا من مشاكلنا، ميدو يكشف حالة لاعبي الزمالك قبل الموسم الكروي الجديد

كشف أحمد حسام "ميدو"، العضو السابق بلجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن حالة لاعبي القلعة البيضاء في الموسم الكروي المقبل لنادي الزمالك، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل أفضل، ونادي الزمالك سيلعب موسما جيدا.

حالة نادي الزمالك قبل بدء الموسم الكروي الجديد



كما كشف أحمد حسام "ميدو" أن الزمالك عالج الكثير من مشكلات لاعبيه، وعملية دفع الأموال للاعبين تتم في ميعادها، وأن اللائحة تطبق على الجميع، مؤكدًا أن مدرب الزمالك الحالي جيد وصغير في السن، ولديه شغف ويرغب في النجاح بشدة.

ميدو يكشف حال الزمالك في الموسم الكروي الجديد، فيتو



وقال أحمد حسام "ميدو" في كشفه عن الموسم الكروي الجديد لنادي الزمالك: "عندي ثقة كبيرة إن شاء الله الزمالك هيعمل موسم كويس..".

وأضاف ميدو: "عالجنا كثيرًا من مشاكلنا، اللاعيبة بتاخد فلوسها في ميعادها مفيش لاعيبة جديدة وهي بتمضي واخدة ٥٠٪؛ ولاعيبه ما أخدتش فلوسها، من الموسم اللي فات في لايحة بتطبق على الجميع..في عدل..".

وعن مدرب نادي الزمالك قال أحمد حسام "ميدو": "مدرب كويس صغير في السن عنده شغف وجعان نجاح..".

أما مدير الكرة بالزمالك فقال عنه أحمد حسام: "مدير كورة صاحب شخصية متزنة وعنده خبره كبيره..".

وكشف أحمد حسام ميدو عن حالة نادي الزمالك في الموسم الكروي القادم: "مفيش دوشة حوالين الفريق والفريق مقفول عليه كويس..باقي دور جمهورنا العظيم اللي عمره ما خذل النادي وطول عمره واقف ورا فريقه..".

موعد بدء الدوري المصري الممتاز



يذكر أن يبدأ الموسم الكروي 2025/2026، الدوري المصري الممتاز يبدأ يوم 8 أغسطس 2025 يوم الجمعة المقبل، وينتهي في مايو 2026، بمشاركة 21 ناديًا مصريًا

لاعبي الزمالك في الموسم الكروي الجديد، فيتو



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تصميم كرة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، ويأتي تصميم الكرة الرسمية للدور المصري من كرة "بوما"، وهي الكرة الرسمية المعتمدة لمباريات المسابقات المصرية بموجب اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد وشركة بوما العالمية، ويقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتوزيع 2600 كرة قدم من شركة بوما على أندية القسم الأول والثاني والثالث، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

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