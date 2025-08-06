الزمالك يقترب من حسم صفقة يان ماتيوس

اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة ضم البرازيلي يان ماتيوس، جناح يوكوهاما مارينوس الياباني.

ماتيوس يرتبط بعقد مع الفريق الياباني حتى ديسمبر المقبل، وشارك هذا الموسم في 22 مباراة بالدوري الياباني، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

اللاعب البالغ 26 عامًا سبق له اللعب في بالميراس وموريرينسي، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحل الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك المنتظر 3 أزمات يمر بها الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك

سيحل عدي الدباغ أزمة المهاجم الصريح الذي عانى منها الزمالك خلال السنوات الماضية في ظل تذبذب مستوى الجزيري مهاجم الفريق الأساسي.

ويستطيع الدباغ اللعب كجناح أيمن ليعوض رحيل أحمد سيد زيزو الذي انضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

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