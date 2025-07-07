ميدو: اللي بيحصل في الزمالك “عظمة”.. والنظام الجديد يبشر بالخير

أعرب أحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بما يحدث داخل النادي حاليًا، مؤكدًا أن الفريق يسير على الطريق الصحيح بعد سنوات من الفوضى والتسريبات.

معسكر الزمالك “ثكنة عسكرية”

وقال ميدو عبر حسابه على موقع “X” (تويتر سابقًا):

“اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي عظمة.. وطول عمري بحلم إن فريق الكرة يتقفل عليه ويبقى معسكر الزمالك كأنه ثكنة عسكرية”.



وأضاف أن ما يراه حاليًا يجعله متفائلًا بأن الفريق اقترب من العودة الحقيقية للمنافسة.

انتهاء زمن الفوضى والتسريبات

ميدو شدد على أن الزمالك عانى طويلًا من تسريب أخبار الفريق، ومن أشخاص داخل النادي كانوا يتعاملون معه كأنه “ورث شرعي”، رغم عدم امتلاكهم أي مؤهلات.

عودة ميدو كمشجع فقط

وأكد نجم الزمالك الأسبق أنه لا يتحدث مع أي مسؤول حالي داخل النادي، ولا يملك مصلحة مع أحد، قائلًا: “قررت الفترة دي أرجع مشجع بس، وأروح ماتشات الزمالك من غير أي تواصل مع الإدارة”.

تفاؤل بالموسم الجديد

واختتم ميدو تصريحاته بتأكيده على سعادته بالنظام الاحترافي الجديد داخل القلعة البيضاء، متوقعًا أن يكون الزمالك منافسًا قويًّا على كل البطولات هذا الموسم.

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