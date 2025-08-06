هل سيتعاقد الزمالك مع ظهير أيمن؟ مصدر بالقلعة البيضاء يرد

صرح مصدر داخل الزمالك بأن إدارة النادي تبذل جهودًا مكثفة اليوم الأربعاء، للتعاقد مع ظهير أيمن تحت السن، من أجل تدعيم هذا المركز قبل غلق باب القيد.

الهدف هو إيجاد بديل واعد إلى جانب عمر جابر، في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى تدعيم الصفوف بعناصر شابة تستطيع تقديم الإضافة مستقبلًا.

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحل الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك المنتظر عدة أزمات يمر بها الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

عدي الدباغ يحل أزمات الزمالك

سيحل عدي الدباغ أزمة المهاجم الصريح الذي عانى منها الزمالك خلال السنوات الماضية في ظل تذبذب مستوى الجزيري مهاجم الفريق الأساسي.

ويستطيع الدباغ اللعب كجناح أيمن ليعوض رحيل أحمد سيد زيزو الذي انضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

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