صعود ترامب فوق سطح البيت الأبيض ورقصه يثير الجدل، والمقربون يكشفون السر (فيديو)

أثار صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسطح البيت الأبيض وتجوله هناك، حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن ترامب لم يكتف بتجوله على السطح، لكنه قام بأداء رقصته الشهيرة أمام الصحفيين.

ترامب يفاجئ الصحفيين بصعوده سطح البيت الأبيض

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ الصحفيين في البيت الأبيض الأمريكي، الذين كانوا ينتظرونه في حديقة البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، لكنهم تفاجأوا أن ترامب صعد إلى سطح البيت الأبيض وأخذ يتجول فيه مع بعض الموظفين، في سابقة يصعب حدوثها من الرؤساء الأمريكيين.

الرئيس ترامب في سطح البيت الأبيض صباح اليوم: pic.twitter.com/gttcEaFGuB — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) August 5, 2025

وعندما شاهده الصحفيين فوق سطح البيت الأبيض نادوه متسائلين عن السر الذي دفع ترامب للصعود إلى السطح، وقال أحد الصحفيين: "ماذا تفعل يا سيدي فوق؟"، فرد عليه ترامب قائلًا: "ألقي نظرة.. سأقوم بنزهة قصيرة فقط، إنها مفيدة لصحتكم"، وعندما سأله صحفي آخر عما يسعى إلى بنائه، أجاب: "صواريخ نووية".

رقص ترامب فوق سطح البيت الأبيض

ولم يكتف الرئيس الأمريكي ترامب بالتجول فوق سطح البيت الأبيض، لكنه قام بأداء رقصته الشهيرة على سطح البيت الأبيض، في سابقة غير معهود لدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثار صعود ترامب إلى سطح البيت الأبيض الأمريكي ورقصه فوق السطح جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض شكك في الحالة العقلية للرئيس الأمريكي، في حين كشف آخرون أن صعود ترامب لسطح البيت الأبيض ليست جديدة، وأن هناك رؤساء آخرون سبقوه بهذا الفعل.

ترامب يخاطب الصحفيين من فوق سطح البيت الأبيض، فيتو



وكشف الناشط الأمريكي ديفيد واكر أن ترامب ليس الرئيس الأمريكي الوحيد الذي قام بهذا الفعل، فقال: "سبق لعدة رؤساء أمريكيين الصعود إلى سطح البيت الأبيض. على سبيل المثال، جيمي كارتر كان يتشمس هناك مع عائلته، ودوايت أيزنهاور كان يشوي اللحم على التراس المجاور للسولاريوم، كما استخدمه فرانكلين روزفلت لتناول الغداء، وآخرون لأغراض عائلية. هذا جزء من تاريخ البيت الأبيض منذ 1910".

سر صعود ترامب سطح البيت الأبيض ورقصه هناك

أما الناشطة هناء سيفين فقالت: "ربما يريد ترامب ترميم البيت من الأعلى أو هو يحب السطوح وصور السيلفي؟ أشياء كثيرة لا نعرف ماذا يقصد أو ربما وداع البيت لانها اخر استفتاء وترشيح له بعد ٢٠٢٨؟!".

الرئيس ترامب أثناء تواجده في سطح البيت الأبيض



مراسل: ماذا ستفعل يا سيادة الرئيس؟



ترامب يقوم بإشارة صاروخ في يديه ويقول: "سأبني صاروخ نووي". pic.twitter.com/kiGu3AKlVc — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) August 5, 2025



أما الناشط علي علي فقال: "من مهازل الزمن أن يحكم العالم مثل ترامب..".

وعلق بعض النشطاء قائلين: "الرئيس الأمريكي استقبل أسئلة الصحفيين الذين كانوا يقفون في الأسفل، واضطراره للإشارة ورفع صوته في إجاباته خلال الجولة التي قام بها فوق قاعة المؤتمرات الصحفية برفقة المهندس المسؤول عن قاعة الرقص التي يريد ترامب بنائها في البيت الأبيض".

الرئيس ترامب يقوم بجولة في سطح البيت الأبيض



وأحد المراسلين يسأله: ماذا تفعل هنا يا سيدي؟



ترامب: "ألقي نظرة". pic.twitter.com/l43ZNgsGN1 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) August 5, 2025



الجدير بالذكر أن صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسطح البيت الأبيض، ربما فاجأ العديد من المتابعين في العالم والصحفيين في البيت الأبيض، لكن السر في ذلك كشفه العديد من المقربين للرئيس ترامب في البيت الأبيض.

وذكر أحدهم أن ذلك "يأتي مع انشغال ترامب بتغييرات في البيت الأبيض، حيث بلغت أعمال التجديدات نطاقًا غير مسبوق، بدءًا من إضافة قاعة رقص بتكلفة 200 مليون دولار وأعمدة أعلام ضخمة، وصولًا إلى تجديد حديقة الورود"، حيث أوضح ترامب أنه "يمول ذلك بنفسه".

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