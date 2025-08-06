ترامب: أريد سحب أمريكا من النزاع الأوكراني هذه ليست حربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه يسعى لـ "سحب الولايات المتحدة" من النزاع الأوكراني.



وقال للصحفيين: "هذه ليست حربي. أنا هنا لإخراجنا منها".

وطلب أحد الصحفيين من الرئيس الأمريكي التعليق على توقيع فلاديمير زيلينسكي قانونًا يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة في الجيش الأوكراني، مما سيسمح للأوكرانيين فوق 60 عامًا بالخدمة في القوات الأوكرانية بعقود.

ورد ترامب قائلًا: "هذه فوضى، وأنا هنا لإخراجنا منها. لم أسمع بما ذكرتموه عن رجال فوق الستين وما إلى ذلك، لكن هذه حرب جو بايدن، ونحن نعمل بجد للخروج منها".

وأضاف: "خلال الأشهر الخمسة الماضية أوقفت خمس حروب. وبصراحة، كنت أتمنى أن تكون هذه هي السادسة".

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام نقلًا عن مصادر، أنه من المقرر وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى روسيا يوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس خلال مؤتمر صحفي إن "الرئيس ترامب ذكر أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا هذا الأسبوع. نستطيع أن نؤكد ذلك وليس لديَّ أي تفاصيل إضافية".

وأضافت أنه على الرغم من أن ترامب "مستاء بوضوح" من روسيا، فإنه "يظل ملتزمًا بالحلول الدبلوماسية".

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