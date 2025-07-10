رئيس البرازيل يحذر ترامب: لن نقبل التبعية لأحد وقد "نرد بالمثل" على الرسوم الجمركية

صرَّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن البرازيل سترد على الرسوم الجمركية الأمريكية بناءً على قانون مُعتمد خصوصًا بشأن التدابير الاقتصادية المتبادلة.



وكتب الرئيس البرازيلي عبر حسابه على منصة "إكس": "سيتم الرد على أي زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية وفقا لقانون التدابير الاقتصادية المتبادلة".

وأضاف: "البرازيل دولة ذات سيادة وذات مؤسسات مستقلة، ولن تقبل التبعية لأحد".

وفي وقت سابق، كان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على الواردات من البرازيل اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.

ويأتي تبرير ترامب دعمه للرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسانارو تزامنا مع تهديدات أطلقها بفرض رسوم جمركية إضافية على "أي بلد ينضم إلى سياسات مجموعة بريكس المناهضة لأمريكا"، علما بأن البرازيل تتولى حاليا رئاسة المجموعة.

وفي رسالة بعث بها إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال ترامب إن "الطريقة التي تعاملت بها البرازيل مع الرئيس السابق بولسونارو (...) هي وصمة عار عالمية"، مشدّدا على وجوب "أن تنتهي على الفور حملة المطاردة الشعواء هذه"، على حد تعبيره.

وخلال قمة في ريو دي جانيرو الأحد، انتقد تكتل بريكس الحرب التجارية التي يشنها ترامب على شركاء بلاده التجاريين، مشددا على أن التكتل "لا يستهدف دولة ثالثة".



وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي أن إدارته سترسل في نفس اليوم إلى شركائها التجاريين أولى الرسائل العشر إلى الاثنتي عشرة التي تتضمن تعريفات جمركية جديدة على الواردات، وأنه سيُبلغ الباقين حتى 9 يوليو. ووفقا له، ستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 1 أغسطس، وستتراوح ما بين 10 و70%.

جدير بالذكر أن ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ بتشديد السياسة التجارية: حيث فرض رسوما جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها بالنسبة للصين، ثم أعلن عن رسوم على الفولاذ والألمنيوم والسيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.