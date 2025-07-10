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خارج الحدود

رئيس البرازيل لـ ترامب: لن أقبل أن أكون تحت إشراف أحد

رئيس البرازيل، فيتو
رئيس البرازيل، فيتو

رفض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بشكل قاطع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية، مؤكدًا أن بلاده لن تخضع لأي ضغوط خارجية، وقال دا سيلفا، في تصريحات نقلتها صحيفة أو جلوبو البرازيلية: "لن أقبل أن أكون تحت إشراف أحد".

فرض الرسوم الجمركية

وكان ترامب قد وجّه رسالة إلى الرئيس البرازيلي برر فيها نواياه بفرض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"حملة شعواء" تُشن ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يُعد حليفًا سياسيًا لترامب. ويواجه بولسونارو اتهامات داخل البرازيل بالتورط في محاولة انقلاب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وقال ترامب في رسالته: "عرفتُ الرئيس السابق جايير بولسونارو وتعاملت معه، وكنت أكنّ له احترامًا كبيرًا، كما فعل معظم قادة العالم. الطريقة التي تُعامل بها البرازيل رئيسها السابق تُعد وصمة عار دولية، ويجب أن تتوقف هذه المحاكمة فورًا".

قانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي

ورد دا سيلفا على هذه التصريحات عبر منشور على منصة "X"، مؤكدًا أن أي زيادات أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستُواجَه بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي، ما يعكس موقفًا حازمًا في الدفاع عن السيادة الاقتصادية لبلاده.

وعبر  الرئيس الأمريكى ترامب عبر رسالة إلى نظيره البرازيلي، انتقادات حادة ضد محاكمة بولسونارو، واصفًا إياها بأنها "مطاردة سياسية يجب أن تتوقف فورًا"، معلنًا في الوقت نفسه، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

التخطيط لانقلاب لمنع لولا من تولي الحكم في يناير 2023

وأشاد ترامب ببولسونار الذي يُحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب لمنع لولا من تولي الحكم في يناير 2023، قائلًا إنه “قائد يحظى باحترام كبير في العالم”، معتبرًا أن الطريقة التي يُعامل بها من قبل القضاء البرازيلي تمثل "فضيحة دولية".

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فرض الرسوم الجمركية الرئيس البرازيلي ترامب

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