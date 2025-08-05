شوبير يكشف كواليس حديثه مع وسام أبو علي بعد أزمته الأخيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس حديثه مع الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي السابق، المنتقل مؤخرًا إلى صفوف نادي كولومبوس الأمريكي، مؤكدا أن اللاعب لا يزال يحمل مشاعر تجاه النادي الأهلي، رغم رحيله عن الفريق.

وقال شوبير خلال برنامجه الذي يبث عبر قناة الأهلي، إنه تواصل مع وسام أبو علي، مشيرًا إلى أن اللاعب عبر عن حزنه الشديد لرحيله عن القلعة الحمراء، قائلًا: "فضل الأهلي عليَّ لا يمكن أنساه، والجماهيرية اللي شفتها ما كنتش يوم في حساباتي، ولا حتى كنت أحلم بيها".

وأضاف شوبير أن وسام أبدى استياءه من الأحاديث التي دارت حول انتقاله مؤخرا، موضحًا أنه ما زال يحمل حبًّا وانتماءً كبيرًا للنادي الأهلي، ولا يمكن أن يتغير هذا الشعور مهما كانت وجهته المقبلة.

وأشار شوبير إلى أن اللاعب كشف له عن السبب وراء اختياره الانضمام إلى نادي كولومبوس الأمريكي، حيث قال: "اخترت كولومبوس لأنه ممكن يكون بوابة للاحتراف في أوروبا، ولسه عندي فرصة أحقق ده".

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين مؤخرا، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

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