الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

الأهلي يضم مدربا مساعدا للأحمال استعدادا للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي

انضم الإسباني ألبيرتو سانشيز لوبيز إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتولي مهمة المدرب المساعد للأحمال البدنية، وذلك ضمن الطاقم المعاون تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويعمل سانشيز لوبيز إلى جانب مواطنه ميجيل بيلفر، مدرب الأحمال الرئيسي بالفريق، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية استعداد لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين مؤخرا، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

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