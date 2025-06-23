بدء إجراءات اختيار الحكام المشاركين في معسكر رخص تقنية الفيديو

تبدأ لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، غدًا الثلاثاء، إجراءات التصفية الأولية لاختيار الحكام للمشاركة في معسكر رخص تقنية الفيديو.

الحكام المشاركون يخضعون للكشف الطبي

أولى إجراءات الرخص هي توقيع الكشف الطبي للحكام المشاركين في التصفية غدًا الثلاثاء، وعددهم 40 حكمًا و40 مساعدًا، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تقام اختبارات اللياقة البدنية "يويو تست"، وأيضًا اختبارات في اللغة والقانون وبروتوكول تقنية الفيديو بعد غد الأربعاء.

40 حكمًا يشاركون في دورة الرخصة

ويتم التصفية بين الحكام للوصول لـ20 حكمًا، و20 مساعدًا للحصول على الثلاث رخص الملعب وحكم تقنية الفيديو، وحكم مساعد لتقنية الفيديو بالنسبة للحكام، وحكم مساعد لتقنية الفيديو بالنسبة للحكام المساعدين.

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