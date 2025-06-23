الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بدء إجراءات اختيار الحكام المشاركين في معسكر رخص تقنية الفيديو

أوسكار رويز رئيس
أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، فيتو

تبدأ لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، غدًا الثلاثاء، إجراءات التصفية الأولية لاختيار الحكام للمشاركة في معسكر رخص تقنية الفيديو.

 

الحكام المشاركون يخضعون للكشف الطبي

أولى إجراءات الرخص هي توقيع الكشف الطبي للحكام المشاركين في التصفية غدًا الثلاثاء، وعددهم 40 حكمًا و40 مساعدًا، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تقام اختبارات اللياقة البدنية "يويو تست"، وأيضًا اختبارات في اللغة والقانون وبروتوكول تقنية الفيديو بعد غد الأربعاء.

40 حكمًا يشاركون في دورة الرخصة

ويتم التصفية بين الحكام للوصول لـ20 حكمًا، و20 مساعدًا للحصول على الثلاث رخص الملعب وحكم تقنية الفيديو، وحكم مساعد لتقنية الفيديو بالنسبة للحكام، وحكم مساعد لتقنية الفيديو بالنسبة للحكام المساعدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لجنة الحكام باتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم أوسكار رويز تقنية الفيديو مركز المنتخبات الوطنية

مواد متعلقة

رابطة الأندية: من الصعب فصل لجنة الحكام عن اتحاد الكرة في الوقت الراهن

أوسكار رويز يكشف مدى استقلالية لجنة الحكام وسبب عدم الإعلان عن العقوبات

رئيس لجنة الحكام يرد على عدم ثقة الأندية في التحكيم المصري

رئيس لجنة الحكام الرئيسية يحاضر مدربي رخصة "المسار السريع"

الأكثر قراءة

مش أول حادثة تعملها، مفاجأة في التحريات الأولية بواقعة دهس سيدة لأسرة بالتجمع الخامس

بعد استهداف إيران قاعدة العديد، عدد القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وخريطة انتشارها

الجيش القطري: سقوط صاروخ إيراني على قاعدة العديد

مجلس الأمن القومي الإيراني يوجه رسالة إلى ‎قطر

ريبيرو يستقر على عدم إجراء تغييرات في خط هجوم الأهلي أمام بورتو

انفراد، رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. و"الشباب والرياضة" تحقق

أول تعليق من ترامب على ضرب قاعدة العديد في قطر

شاهد، لحظة انهيار عقار شبرا مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بتحسن الحالة المعيشية

من خواطر الشعراوي، تحدي الله للذين أشركوا به في الدنيا (فيديو)

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالفقر والمرض

المزيد
الجريدة الرسمية