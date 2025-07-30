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الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

قرارات جديدة لرئيس
قرارات جديدة لرئيس الوزراء، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية 8 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن خروج عدد من الأراضي الأثرية، وتطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بالهيئة العامة للرقابة المالية.

قرارات جديدة لرئيس ومجلس الوزراء


-ففي الجريدة الرسمية رقم 29 مكرر (ز)، الصادر في 22 يوليو 2025، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 2493 لسنة 2025، بشأن خروج عدد من الأراضي الأثرية كامل مسطح تل كوم الغز بمساحة (13 فدانا، و1 قيراط، و20 سهما)، الكائن ناحية الخليلية بمركز الدلنجات محافظة البحيرة.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2498 لسنة 2025، بشأن الهيئة العامة للرقابة المالية من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ١٨٠٤ لسنة ٢٠٢٢.


-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر (ز)، الصادر في 28 يوليو 2025، 6 قرارات لمجلس ورئاسة الوزراء الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن منح شركات الموافقة من قانون الاستثمار، وتعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب، وتشكيل واختصاصات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.
-قرار رقم 41 لسنة 2025، بشأن الموافقة على منح 3 شركات (الأمير لبيع وتجهيز الحاصلات الزراعية، ومصدر أي بي أتش لطاقة الرياح، وكينجدم للكتان)، المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منها.

-وقرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2025، بالموافقة على منح كل من شركة بي إس إتش للأدوات المنزلية وشركة بيكو مصر لصناعة الأجهـزة المنزلية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة ((20 من قانون الاستثمار.

-وقرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2025، بتعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية، الكائن بالمنطقة الصناعية، مدينا قويسنا محافظة المنوفية، والوارد قرين مسلسل (4) بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، ليـصبح الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2025، والانتهـاء مـن كامـل المشروع بنهاية 2030   

قرارات رئيس الوزراء بالجريدة الرسمية


-وقرار رئيس الوزراء رقم 2544 لسنة 2025، باستثناء شاغلوا الوظائف الفنية والتخصصية من العاملين بشركات قطاع الأعمـال العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم فيهـا بحـصة حاكمة، من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2025 بشأن تشكيل واختصاصات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، ونظام العمل بها.
-و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019، بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.


 

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