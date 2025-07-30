الحكومة توافق على نقل تبعية مستشفى الخارجة إلى جامعة الوادي الجديد

يُغني طلاب كلية الطب عن الانتقال إلى جامعة أسيوط

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.

وتأتي هذه الموافقة تيسيرًا على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.

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