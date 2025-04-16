بالأسماء، قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ لتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر (هـ)، الصادر في 9 أبريل 2025، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1162 لسنة 2025، بشأن الاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى



ونصت المادة الأولى لـقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على "اعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى فى نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة".

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة.



وشمل قرار رئيس الوزراء 28 كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالجيزة بأسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وممهورين بخاتم شعار الجمهورية.

وضم القرار أيضًا (52) كشفًا بالإحداثيات، و(3) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع، ومشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 لإضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى ، فى نطاق محافظة الجيزة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.





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