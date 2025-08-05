هاني سعيد عن انتقال بسيوني إلى الأهلي وتعديلات لائحة الدوري: بلاش أتكلم أحسن

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز، تحفظه على التعديلات التي شهدتها نسخة بطولة الدوري المصري للموسم الجديد.

وقال هاني سعيد في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "مش هتكون ظريفة لو علقت بلاش اتكلم احسن عشان محدش يزعل".

وعن رغبة الأهلي في انتقال عمرو بسيوني مدير التعاقدات من بيراميدز إلى القلعة الحمراء، قال: "اسال عمرو بسيوني.. معرفش والله حاجة عن الموضوع ده".

يذكر أن هاني سعيد اختير سفيرا للنادي السماوي ومعه دودو الجباس.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري

ويستضيف فريق وادي دجلة نظيره بيراميدز في الساعة 6 مساء الجمعة الموافق الثامن من أغسطس الجاري على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الأولى بـالدوري المصري.

بيراميدز يكرم لاعبيه باحتفالية كبرى

وكرَّم مسؤولو نادي بيراميدز، جميع اللاعبين والمدير الفني وأعضاء الجهاز الفني المعاون والجهاز الطبي والاداري خلال الاحتفالية التي أقيمت أمس بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر احتفالًا بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

لاعبو بيراميدز يحتفلون لقب دوري أبطال إفريقيا

وشهد الحفل حضور لاعبي ببراميدز، وأبرزهم: رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد الشيبي وعلي جبر ومهند لاشين وبوبو وأسامة جلال ويوسف أوباما وأحمد الشناوي ومروان حمدي ومحمود مرعي.

وزير الشباب والرياضة في حفل بيراميدز

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وتواجد ضمن الحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وخالد الغندور، وأحمد حسام ميدو نجمي الزمالك السابقين، وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، واللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، وعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، وعبد الستار صبري.

بيراميدز بطلا لدوري أبطال إفريقيا

وفاز فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه في ثاني مشاركة له بالمعترك الإفريقي.

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