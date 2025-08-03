بيراميدز يفوز على أسوان بهدف في ختام استعداداته للدوري الممتاز

فاز فريق بيراميدز علي نظيره أسوان بهدف دون رد في آخر وديات الفريق السماوي استعدادا لانطلاق الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف بيراميدز يوسف أوباما في الشوط الأول.

وبهذا اختتم فريق بيراميدز مبارياته الودية اليوم الأحد بمواجهة فريق نادي أسوان على استاد الدفاع الجوي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

تشكيل بيراميدز في مواجهة أسوان

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويستمر غياب رمضان صبحي لاعب الفريق السماوي عن وديات بيراميدز بعد أزمته الأخيرة واتهامه بالتزوير.

قرعة الدوري المصري الممتاز

يذكر أن قرعة الدوري الممتاز أوقعت فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في بداية مشواره بالبطولة التي تنطلق يوم 8 أغسطس الجاري.

وأعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الشاب محمود صابر لمدة ٣ سنوات إضافية.

بيراميدز يعلن التجديد لمحمود صابر

وكان عقد محمود صابر مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري قبل أن تنجح إدارة التعاقدات بقيادة الكابتن عمرو بسيوني في الحصول على توقيع اللاعب وتمديد العقد لـ ٣ سنوات إضافية.

وبات عقد محمود صابر ممتدا مع نادي بيراميدز لمدة ٤ سنوات قادمة.

يذكر أن محمود صابر ارتبط اسمه بنادي الزمالك الذي كان يرغب في ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.