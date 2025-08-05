الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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قرار جديد لهيئة الدواء المصرية بشأن الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات

الدكتور علي الغمراوي
الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الأدوية المصرية، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 125 تابع (ب)، الصادر في 4 يونية 2025، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 389 لسنة 2025، بشأن سـحب المستحضرات الطبية من الصيدليات حال انتهاء صلاحيتها.
وجاء في المادة الأولى لـقرار هيئة الدواء المصرية: “تعدل المادة الثامنة من قرار رئيس الهيئة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥” بإضافة النص التالى: "تمنح مهلة أخيرة ونهائية واستثنائية استجابة للطلب المشار إليه مـن النقابة العامة وشعبة أصحاب الصيدليات، ونظرًا لظروف الأعياد والإجازات الرسمية، على أن تنتهى تلك المهلة فى ٣٠ يوليو ٢٠٢٥، وتستمر الإدارة المركزية للعمليات بمتابعـة مـا تـم تحقيقه وما سيتم إنجازه وذلك من خلال تقارير متابعة ترفع كل أسبوعين".
وقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقـم 47 لـسنة 2025، بشأن سـحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها؛ وبناء على الطلب المقدم من النقابة العامة وشعبة أصحاب الصيدليات بالرغبة فى مد مهلة سحب الأدوية؛ ولمقتضيات الصالح العام ولضمان مأمونية وجودة وفاعلية المستحضرات الطبيـة والحيوية فى الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيقًا للأمن الدوائى المصرى.

 


 

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