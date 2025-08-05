الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بنك مصر يقدم خدمات مجانية في اليوم العالمي للشباب

بنك مصر
بنك مصر

 قال بنك مصر إنه بمناسبة فعالية الشمول المالي “ اليوم العالمي للشباب” يقدم باقة من المزايا والعروض المجانية في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2025،.

وتشمل قائمة الخدمات والمزايا من بنك مصر في اليوم العالمي للشباب مايلي:

1- فتح الحسابات الجارية والتوفير (للعملاء الجدد من الأفراد الطبيعيين) بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

2- إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا للحسابات.

3- إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما مجانا.

4- للعملاء من 15 سنة إلى 21 سنة يتم فتح الحسابات مجانًا، وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب.

5- 20% كاش باك من الحركة المالية الأولى على محفظة بنك مصر BM Wallet.

تفاصيل شهادة أمان المصريين

 ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل شهادة أمان المصريين التي يتم إصدارها من خلال فروع البنك.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن " شهادة أمان المصريين" هي شهادة تصدر بالعملة المحلية تقدم معها  وثيقة تأمين على الحياة من سن 18 سنة وحتى 59 سنة.

والوثيقة تصدر بدون كشف طبي 

مدة الشهادة 3 سنوات ويمكن تجديدها لفترتين أخريين وفئة الشهادة 500 جم ومضاعفاتها وبحد أقصي 2500 جم للعميل الواحد بكافة البنوك المقدمة للشهادة بسعر عائد 13 % سنويا ويصرف فى نهاية المدة بعد خصم أقساط التأمين المستحقة.

و لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي  

التحويل من حساب عادي إلى سوبر كاش

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية التحويل من حساب عادي إلى حساب سوبر كاش.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه غير متاح تحويل نوع حساب إلى حساب آخر ولكن يمكن للعملاء فتح حساب جديد مختلف.

ويمكن  فتح حساب سوبر كاش التوفير ذو العائد الشهري من بنك مصر مع التمتع بعائد مميز يحتسب شهري على أدنى رصيد خلال الشهر.

كما يمكن فتح سوبر كاش الجاري ذو العائد اليومي مع التمتع بعائد مميز يحتسب ويضاف يوميًا إلى الحساب وذلك بصورة بطاقة الرقم القومي السارية (مع ضرورة احضار اصل الرقم القومي للاطلاع)، مع العلم أنه لفتح الحساب (لابد من وجود مهنة أو إثبات دخل للعميل)، ويتم فتح الحسابات من خلال جميع قنوات فتح الحساب من بنك مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحسابات الجارية البنوك العملة المحلية اليوم العالمي للشباب بطاقة ميزة بطاقة الرقم القومى بنك مصر حساب سوبر كاش شهادة امان المصريين عملاء بنك مصر محفظة بنك مصر مسئولو بنك مصر وثيقة تامين

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثيرة لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانين المصريين

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

قرارات جديدة من النيابة بشأن التيك توكر محمد عبد العاطي

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز، هاني سعيد يكشف الحقيقة (فيديو)

بعد قراره عدم مشاركة الفنانين المصريين بموسم الرياض، رسائل قوية من النشطاء لـ تركي آل الشيخ

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

علياء قمرون أمام النيابة: دخلت التيك توك علشان أجهز نفسي بفلوسه واترحم من بيع المناديل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

بنك مصر يقدم خدمات مجانية في اليوم العالمي للشباب

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads