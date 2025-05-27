الحد الأدنى لفتح حساب سوبر كاش في بنك مصر

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن الحد الأدنى لفتح حساب سوبر كاش.

وأوضح مسؤولون بنك مصر أنه يتم فتح الحساب واحتساب العائد وفق شرائح تبدأ من 100,000 جم وبدون حد أقصى.

وتشمل قائمة مزايا حساب سوبر كاش ما يلي:

حساب سوبر كاش جاري:

حساب سوبر كاش جاري عائد يصرف يوميًّا

مع حساب سوبر كاش ذو العائد اليومي من بنك مصر يمكنك التمتع بعائد مميز يحتسب يوميًا ويضاف يوميًا إلى الحساب وفقا للسمات التالية:

الحساب متاح للأفراد الطبيعيين.

الحساب متاح بالجنيه المصري

الحساب متاح من خلال كافة القنوات الإلكترونية للبنك وشبكة فروع بنك مصر.

إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حسابك.

إجراء كافة معاملاتك البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

التعامل على حساب العملاء من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العملاء وتنفيذ معظم معاملات العملاء البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.

إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصري خصمًا من حساب العميل وإضافة العائد للحساب تلقائيًّا في تاريخ الاستحقاق.

إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصمًا من حسابك.

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناءً على رغبتك.

حساب سوبر كاش توفير:

مع حساب سوبر كاش توفير يمكن للعملاء التمتع بالحصول على عائد شهري مميز مع ضمان حرية السحب والايداع وإجراء كافة المعاملات المصرفية التي تلبي احتياجاتك.

حساب سوبر كاش توفير من بنك مصر يتيح للعملاء التمتع بعائد مميز يُحتسب ويضاف شهريًا إلى الحساب وفقا للسمات التالية:

الحساب متاح للأفراد الطبيعيين.

الحساب متاح بالجنيه المصري.

الحساب متاح فقط من خلال خدمة الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول BM Online للعملاء القائمين ومن خلال خدمة فتح الحساب عن طريق موقع البنك الالكتروني للعملاء الجدد.

الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 100,000 جم

الحصول على عائد شهري مميز يُحتسب وفقًا لشرائح رصيد الحساب

تعدد شرائح الحساب مما يعزز فرصة الحصول على معدلات عائد مرتفعة كلما زاد الرصيد بالحساب

إصدار بطاقة خصم فوري من مجموعة متنوعة من بطاقات الخصم الفوري المقدمة من بنك مصر

إتاحة شراء شهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية.

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناءً على رغبة العملاء.

إمكانية سداد أقساط التأمين خصمًا من حساب العميل.

إجراء كافة معاملات العملاء البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

سهولة التعامل على الحساب على مدار اليوم 24/7من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

سهولة الاستعلام عن حساب العميل وتنفيذ معاملاته البنكية مجانًا من خلال الخدمات المقدمة من بنك مصر:

خدمة الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول BM online.

الخدمة الصوتية وذلك من خلال الاتصال ب 19888.

الاشتراك في محفظة بنك مصر لتنفيذ مدفوعات العملاء الإلكترونية.

إمكانية الحصول على تمويل بضمان رصيد الحساب وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة.

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