تفاصيل شهادة أمان للمصريين في بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل شهادة أمان المصريين التي تقدمها فروع البنك للعملاء.

وأوضح مسئولون بنك مصر كل مايخص الشهادة وهي كالآتي:

شهادة أمان المصريين

هي شهادة إدخارية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها البنك مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي، وهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنية المصري وأيضا تشمل وثيقة تامين على الحياة، بالإضافة إلى سحب على جوائز قيمة خصائص الشهادة وشروطها:

تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة

مدة الشهادة: 3 سنوات

تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة

يتم صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي.

يتم الإعفاء من كافة المصاريف خلال شراء الشهادة.

لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.

يمكن أن يكون العميل سعيد الحظ ويربح جائزة تصل إلى 10,000 جم (معفاة من الضرائب)، حيث تمثل كل 500 جم فرصة فوز من خلال السحب الذي يتم كل ثلاثة أشهر (الفائز لا يدخل سحوبات أخرى).

يمكن استرداد الشهادة في أي وقت

يتم صرف قيمة التعويضات المستحقة، وكذلك مبلغ الشهادة المستحقة للورثة الشرعيين/ المستفيدين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمات عديدة منها استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM.

وتوفر ماكينات الصراف الالي في بنك مصر للعملاء خدمات كثيرة من خلال نحو 6 آلاف ماكينة صراف ألي منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتضم قائمة ابرز خدمات ماكينات الصراف الالي من بنك مصر مايلي:

إيداع في الحساب الدولاري

وتغيير العملات الأجنبية

سداد البطاقات الائتمانية

بطاقات بنك مصر

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول آلية التعامل مع البطاقة حال تعرضها للسحب في ماكينات الصراف الآلي.

وأكد مسئولو بنك مصر أنه في حالة أن البطاقة والماكينة تابعة لبنك مصر يمكن للعملاء الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر او 19888 (202+) من خارج مصر على مدار 24 ساعة أو من خلال البريد الإلكترونيbm19888@banquemisr.com لمعرفة سبب سحب البطاقة وكيفية استردادها، أما إذا كانت البطاقة بنك مصر والماكينة بنك آخر يمكن إصدار بدل فاقد للبطاقة من الفرع المصدر.

وفى حالة كانت البطاقة بنك آخر وماكينة الصراف الآلي بنك مصر يمكن للعملاء التوجه للبنك المصدر للبطاقة والمتابعة معه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.