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رياضة

مروان عطية يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي في الأهلي

مروان عطية لاعب الأهلي،فيتو
مروان عطية لاعب الأهلي،فيتو

الدوري المصري، قال مصدر داخل الأهلي إن مروان عطية لاعب الفريق بدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق الرياضي، مؤكدا أن اللاعب حضر إلى النادي خلال الساعات الماضية، وعقد جلسة مع الجهاز الطبي من أجل بدء تنفيذ برنامج تأهيلي بشكل متدرج تمهيدا لتجهيزه للفترة القادمة. 

 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

 وعلى صعيد آخر، يستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين مؤخرا، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

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