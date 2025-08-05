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رياضة

شاهد، لحظة تكريم لاعبي بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

كرم مسؤولو نادي بيراميدز، جميع اللاعبين والمدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون خلال الاحتفالية التي أقيمت أمس بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر احتفالًا بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

لاعبو بيراميدز يحفلون لقب دوري أبطال إفريقيا

وشهد الحفل حضور لاعبي ببراميدز وأبرزهم رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد الشيبي وعلي جبر ومهند لاشين وبوبو وأسامة جلال ويوسف أوباما وأحمد الشناوي.

 

 

 

وزير الشباب والرياضة لحفل بيراميدز 

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وتواجد ضمن الحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وخالد الغندور وأحمد حسام ميدو نجما الزمالك السابقين وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي واللواء أشرف نصار رئيس البنك الأهلي.

وتواجد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق وعبد الستار صبري.

 

 

بيراميدز بطلا لدوري أبطال إفريقيا 

وفاز فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه في ثاني مشاركة له بالمعترك الإفريقي.

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