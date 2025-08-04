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رياضة

رمضان صبحي يتقدم لاعبي بيراميدز في الاحتفال بلقب أفريقيا (صور)

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

جاء مضان صبحي علي رأس لاعبي فريق نادي بيراميدز  الذي شاركوا باحتفال النادي الليلة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم بأحد فنادق السادس من أكتوبر.

 

لاعبو بيراميدز يحفل لقب دوري أبطال إفريقيا


وشهد الحفل حضور لاعبي ببراميدز وأبرزهم  رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد الشيبي وعلي جبر ومهند لاشين وبوبو وأسامة جلال.

 

 

كما حضر مسئولي نادي بيراميدز وفي مقدمتهم ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي والكرواتي يورتشيتش المدير الفني وباقي أعضاء الجهاز الفني.

وهاني سعيد المدير الرياضي للنادي.

وزير الشباب والرياضة لحفل بيراميدز 

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفة

وتواجد ضمن الحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وخالد الغندور وأحمد حسام ميدو نجما الزمالك السابقين وأيمن الشريعي رئيس نادي انبي واللواء اشرف نصار رئيس البنك الاهلي 

بيراميدز بطلا لدوري أبطال أفريقيا 

وفاز  فريق بيراميدز بلقب دوري ابطال افريقيا لاول مرة في تاريخه في ثاني مشاركة له بالمعترك الافريقي

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رمضان صبحي ابطال أفريقيا بيراميدز نادي بيراميدز

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