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رياضة

إنتر ميلان يقدم عرضا جديدا للتعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان

أديمولا لوكمان، فيتو
أديمولا لوكمان، فيتو

يستعد نادي إنتر ميلان الإيطالي لتقديم عرض جديد من أجل التعاقد مع الدولي النيجيري أديمولا لوكمان، نجم فريق أتالانتا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

 

أتالانتا يرفض 40 مليون يورو لبيع لوكمان 

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية يعتزم إنتر إرسال عرض محسن من أجل ضم لوكمان، بعد أن رفض أتالانتا العرض الذي بلغ 40 مليون يورو.

ومن المنتظر أن تستأنف المفاوضات بين الناديين، اليوم الاثنين، بعد أن توصل إنتر لاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية للعقد.

وجاءت صيغة العرض الأول من إنتر لشراء لوكمان ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء، في حين يتمسك أتالانتا بأن تكون الصفقة بيع نهائي بقيمة 50 مليون يورو.

وذكر ألفريدو بيدولا، خبير الانتقالات، أن أتالانتا سيوافق إذا قدم إنتر عرضا يبلغ 45 مليون يورو شامل الإضافات.

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