الثلاثاء 18 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الزلابية حلوى شرقية لذيذة قدميها بعد الإفطار

الزلابية
الزلابية

طريقة عمل الزلابية، الزلابية من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويمكن تحضيرها بعد الإفطار.

وطريقة عمل الزلابية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل وبنكهات مختلفة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الزلابية.

مكونات عمل الزلابية:-

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

1 و¼ كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

زيت للقلي

لتحضير الشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل الزلابية:-

  • في وعاء، اخلطي الدقيق مع النشا والملح.
  • أضيفي الخميرة والسكر ثم الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب حتى تحصلي على عجينة سائلة ولكن متماسكة قليلًا.
  • غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
  • بعد التخمير، قلّبي العجينة جيدًا للتخلص من الفقاعات.
  • لتحضير الشربات، في قدر، ضعي السكر والماء على نار متوسطة حتى يذوب السكر.
  • أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح القوام سميكًا قليلًا.
  • أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد تماما.
  • ثم سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
  • باستخدام ملعقة مبللة بالزيت أو كيس حلواني، شكّلي كرات صغيرة من العجينة وضعيها في الزيت.
  • قلّبي الزلابية باستمرار حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
  • أخرجيها من الزيت وصفيها جيدًا، ثم ضعيها فورًا في الشربات البارد لبضع ثوانٍ ثم صفيها مرة أخرى.
  • يمكنك تزيين الزلابية برش السكر البودرة، أو تغطيتها بالشوكولاتة أو العسل حسب الرغبة.
طريقة عمل الزلابية 
طريقة عمل الزلابية 

ولعمل الكنافة السادة

مكونات عمل الكنافة السادة: 

نصف كيلو كنافة يدوي أو آلي حسب الرغبة وعادة تقدم فى المناطق الشعبية آلي

كوب سمن بلدي

نصف كوب سكر

للشربات

كوب ونصف ماء

2 كوب سكر

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الكنافة السادة:

- أولًا: نحضر الشربات، حيث نخلط مكوناته معا فى حلة، ونضعه على النار لمدة 5 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون، ونترك الخليط يغلى لمدة 3 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

- نحضر الكنافة ونقطعها باليد جيدًا حتى تكون بمقاس واحد صغير، ويمكن وضعها فى الفريزر، ثم تكسيرها باليد.

- ثم نضيف السكر وكوبًا إلا ربع سمن، ونقلبها جيدًا.

- ثم نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها جيدًا بالسمن.

- ثم نفرد الكنافة بالصينية، ونساويها جيدًا.

- ثم نضغط عليها جيدًا.

- بعدها رش على الوجه باقي كمية السمن بالتساوي بين وسط وأطراف الصينية.

- ثم نضع صينية الكنافة على النار الهادئة، ونراقبها، حتى يحمر أسفلها.

-بعدها نقلب صينية الكنافة، لنجعل الوجه ذات اللون الذهبى لأعلى، ونتركها أيضا على النار الهادئة، حتى يحمر أسفلها.

- بعدها نرفعها من على النار، ونسفيها بالشربات البارد، ونغطيها قليل حتى تتشرب الشربات جيدا وتبرد.

- ثم تقطع وتقدم بعدها.

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طريقة عمل الكنافة، زي الجاهزة وبأقل التكاليف

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