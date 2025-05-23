طريقة عمل الزلابية، حلوى شعبية شهيرة سهلة التحضير

طريقة عمل الزلابية، الزلابية أو كما تعرف في بعض البلدان بلقمة القاضي أو العوامة، هي من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، تمتاز بقوامها المقرمش من الخارج والطري من الداخل، وتغمس عادة في الشربات أو ترش بالسكر البودر.

وطريقة عمل الزلابية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، ويمكن تقديمها بإضافات مختلفة مثل العسل أو السكر أو النوتيلا أو أي صوص حلو حسب الرغبة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الزلابية.

مكونات عمل الزلابية:

2 كوب دقيق أبيض

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

1 وربع كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)

للقلي:

زيت نباتي غزير

لتحضير الشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

بضع قطرات من عصير الليمون

ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل الزلابية:

في وعاء، نخلط الدقيق والنشا والخميرة والسكر والملح.

نضيف الماء تدريجيا مع التحريك حتى نحصل على عجينة سائلة لكنها متماسكة قليلًا.

نغطي الوعاء ونترك العجينة لتتخمر لمدة ساعة تقريبا في مكان دافئ.

في قدر على النار، نخلط السكر والماء ونتركه حتى يغلي.

نضيف عصير الليمون ونخفض النار ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق تقريبا حتى يثقل قليلا.

نضيف الفانيليا أو ماء الزهر حسب الرغبة ثم نرفعه عن النار ليبرد.

نسخن الزيت في قدر عميق.

نضع العجينة في كيس حلواني أو نستخدم ملعقة صغيرة لتشكيل كرات صغيرة ونقليها في الزيت الساخن.

نقلب الزلابية باستمرار حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

نخرجها من الزيت ونغمسها مباشرة في القطر البارد، ثم نصفيها ونضعها في طبق التقديم.

الزلابية من الحلويات الشعبية البسيطة التي يسهل تحضيرها في المنزل، يمكن تزيينها بالشيكولاتة أو السكر الناعم حسب الذوق.

طريقة عمل الزلابية

ولعمل الجلاش الحلو

مكونات عمل الجلاش الحلو:

1 عبوة من رقائق الجلاش (500 جرام تقريبًا)

2 كوب من الحليب

2 ملعقة كبيرة من السكر

بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب سمن أو زبدة مذابة

مكسرات مجروشة (لوز، فستق، جوز – حسب الرغبة)

لعمل الشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

رشة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل الجلاش الحلو:

في قدر على النار، يضاف السكر والماء، ويترك حتى يغلي.

يضاف عصير الليمون ويترك لمدة 10 دقائق حتى يتكثف قليلا، ثم تُضاف الفانيليا ويترك ليبرد.

ثم تدهن صينية الفرن بقليل من السمن.

يقسم الجلاش إلى نصفين.

ترص طبقات النصف الأول في الصينية مع دهن كل طبقة بقليل من السمن باستخدام فرشاة.

بعد الانتهاء من نصف الكمية، يضاف خليط المكسرات بالتساوي.

توضع طبقات الجلاش المتبقية بنفس الطريقة، مع دهن كل طبقة بالسمن.

يقطع الجلاش إلى مربعات أو مثلثات حسب الرغبة قبل الخبز.

يخلط الحليب مع السكر والبيض والفانيليا جيدا.

يصب خليط الحليب فوق الجلاش بالتساوي.

تدخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30–40 دقيقة، أو حتى يصبح الوجه ذهبي اللون.

عند إخراج الجلاش من الفرن، يصب عليه القطر البارد مباشرة وهو ساخن.

يترك ليبرد ويقدم.

والجلاش الحلو وصفة لذيذة وسهلة التحضير، تناسب جميع الأوقات، يمكن تنويع الحشوات حسب الذوق، ما يجعله طبق محبوب لدى الجميع.

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