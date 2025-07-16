طريقة عمل الزلابية، هشة ومقرمشة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الزلابية، الزلابية من الحلوى الشعبية الشرقية الشهيرة التي تقدم في الشوارع ولها عشاق كثيرون من الكبار والصغار وتقدم بإضافات مختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل الزلابية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلًا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الزلابية.

مكونات عمل الزلابية:-

لتحضير عجينة الزلابية:

2 كوب دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

1 وربع كوب ماء دافئ (أو حسب الحاجة).

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري).

للقلي:

زيت غزير للقلي.

لتحضير الشربات

2 كوب سكر.

1 كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

رشة فانيليا أو ماء ورد (اختياري).

طريقة عمل الزلابية:-

في وعاء عميق، ضعي الدقيق والنشا والخميرة والسكر ورشة الملح، وقلبيهم جيدا.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة سائلة ومتجانسة.

غطي الوعاء واتركي العجينة تتخمر لمدة ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

عندما يبدأ في الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق حتى يثخن قليلا.

أطفئي النار وأضيفي الفانيليا أو ماء الورد واتركيه يبرد تماما.

سخني الزيت في قدر عميق.

باستخدام ملعقة صغيرة مبللة بالماء أو كيس حلواني، خذي كرات صغيرة من العجينة وأسقطيها في الزيت.

قلبي الزلابية باستمرار أثناء القلي حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

أخرجيها من الزيت وصفيها جيدا، ثم ضعيها مباشرة في الشربات البارد أو رشي عليها السكر البودرة حسب الرغبة.

يمكنك تزيين الزلابية بصوص الشوكولاتة أو الكراميل.

أو تقديمها مع رشة قرفة وسكر بودرة لمذاق مختلف.

ويمكن حشوها أيضا بالنوتيلا أو الكاسترد لمذاق مبتكر.

لنجاح الزلابية تأكدي من أن الزيت ساخن ولكن ليس بدرجة حرارة عالية جدا، حتى تنضج من الداخل وتتحمر من الخارج.

يجب أن يكون الشربات بارد والزلابية ساخنة عند وضعها فيه.

للحصول على قرمشة مميزة، يمكن قلي الزلابية على دفعتين (قلي أول خفيف ثم إعادة قليها مرة ثانية).

طريقة عمل الزلابية

ولعمل البسبوسة

مكونات عمل البسبوسة:-

2 كوب سميد خشن

1 كوب لبن زبادي

¾ كوب سكر

½ كوب سمن أو زبدة مذابة

½ كوب جوز هند مبشور (اختياري)

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

لوز أو فستق للتزيين (اختياري)

للشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل البسبوسة:-

في قدر على النار، اخلطي السكر مع الماء.

اتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي عصير الليمون.

اتركيه يغلي لمدة 8–10 دقائق على نار متوسطة حتى يتكاثف قليلا.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر، ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد تماما.

في وعاء كبير، اخلطي السميد، السكر، البيكينج بودر، جوز الهند، والملح.

أضيفي السمن المذاب وقلبي جيدا حتى تتشرب كل حبة سميد السمن.

أضيفي الزبادي والفانيليا وامزجي حتى تتكون عجينة لينة متماسكة.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالسمن أو الزيت وافرديها بالتساوي.

قطعي الوجه مربعات أو معينات وضعي حبة لوز أو فستق في كل قطعة.

أدخليها فرن مسخن مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25–30 دقيقة أو حتى تأخذ لون ذهبي.

فور خروج البسبوسة من الفرن، اسكبي عليها الشربات البارد وهي ساخنة.

اتركيها تمتص الشربات جيدا لمدة 15–20 دقيقة، ثم قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

لا تخلطي البسبوسة كثيرا بعد إضافة الزبادي حتى لا تصبح قاسية.

يمكن استبدال الزبادي بالحليب مع ملعقة خل لتحصلي على قوام مشابه.

يفضل ترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق قبل إدخالها الفرن.

البسبوسة وصفة محببة للجميع وسهلة التحضير، ويمكنك تنويع نكهاتها بإضافة القشطة أو الشيكولاتة أو المكسرات حسب الرغبة.

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