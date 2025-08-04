الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

احتلال قطاع غزة بالكامل، إعلام عبري يسرب الخطة وخارجية فلسطين تحذر

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر احتلال كامل غزة وتنفيذ عملية عسكرية.

 

مزاعم عبرية حول توجه إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية فى الاحتلال تعارض عملية عسكرية بمناطق يتواجد بها أسرى.

 

فيما أوردت القناة 14 العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" هو من سيحسم الأمر بشأن احتلال غزة.

 

وأعلن نتنياهو في وقت سابق اليوم أن مجلس الوزراء سيلتئم في وقت لاحق هذا الأسبوع لاتخاذ قرار حول كيفية المضي قدمًا في الحرب على غزة.

 

وزعم نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "سأعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإصدار تعليمات للجيش حول كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة التي حددناها: هزيمة العدو، تحرير أسرانا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل بعد الآن". وشدد قائلًا: "يجب أن نستمر في الوقوف معا والقتال معًا لتحقيق كل أهدافنا من الحرب".

 

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطة احتلال غزة بالكامل

من جانبها طالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع تسريبات الإعلام الإسرائيلي بشأن التوجه لاحتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل.

عائلات الأسرى الإسرائيليين: احتلال غزة سيؤدي لمقتل المختطفين

الأمم المتحدة: المساعدات التي تدخل غزة أقل من نصف الاحتياجات الفعلية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتلال كامل غزة هيئة البث أسرى الكابينت احتلال غزة الخارجية الفلسطينية نتنياهو الحرب على غزة

مواد متعلقة

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الصور القادمة من غزة مفجعة ولا تطاق

نتنياهو: سأصدر تعليمات للجيش بشأن غزة هذا الأسبوع

حكومة غزة: تعرض غالبية شاحنات المساعدات الإنسانية للسرقة والنهب

إذاعة جيش الاحتلال: رئيس الأركان حذر من بقاء القوات في غزة لهذا السبب

الأكثر قراءة

رئيس إسكان النواب يكشف مفاجأة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعد طلب الكشف عن مديونيات الأندية

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

الخارجية الأمريكية تغلق سفارتها في هايتي بسبب تبادل إطلاق نار عنيف بالعاصمة

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

تنسيق الجامعات 2025، موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز ممارسة رياضة الملاكمة إذا توفرت هذه الشروط

هل ترك صلاة السنن عليه ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

بصلي كل الفروض والنوافل، هل فيه مانع اتفرج على التليفزيون أو اسمع موسيقى؟.. أمين الفتوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads