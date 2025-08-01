الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: احتلال مدينة غزة كمين استراتيجي

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع، بأن احتلال مدينة غزة "كمين استراتيجي".

وأضافت وسائل إعلام عبرية نقلا عن المصدر المطلع: "جيش الاحتلال يقترح تطويق مدينة غزة ومراكز التجمع السكاني".                   

خلافات حادة بين رئيس أركان الاحتلال وحكومة نتنياهو

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الجمعة، بأن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير يهدد بالاستقالة بسبب التوتر بين القيادتين السياسية والأمنية.

وأضافت القناة 12 العبرية: التوتر في ذروته ورئيس الأركان طالب القيادة السياسية باتخاذ قرارات وتحديد موقف واضح.

ووفقا لإعلام عبري، فإن إيال زامير يعتقد أن حكومة نتنياهو ستجهز له ملفا على غرار هاليفي لتحميله مسؤولية عدم تحقيق الأهداف بغزة.

توتر كبير بين  نتنياهو وإيال زامير

وأكدت القناة 13 العبرية، حدوث توتر كبير بين رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان لجيش الاحتلال إيال زامير ووصل الأمر حد الصراخ فى الاجتماع الأمنى الأخير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بغزة.

وأبلغ زامير نتنياهو، أن جيش الاحتلال لا يمكنه السيطرة على مليوني فلسطيني فى قطاع غزة.

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مدينة غزة غزة جيش الاحتلال رئيس أركان الاحتلال حكومة نتنياهو قطاع غزة

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