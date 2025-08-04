الأهلي يمنح قاسم باشا مهلة 48 ساعة لحسم صفقة كوكا

أمهل النادي الأهلي نظيره قاسم باشا التركي مهلة تمتد لمدة 48 ساعة من أجل إنهاء إجراءات انتقال لاعب وسط الفريق أحمد نبيل كوكا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء قرار الأهلي بعد تلقيه طلبًا من الجانب التركي لتأجيل استكمال الصفقة، بسبب تعطل العمل في أوروبا خلال يومي السبت والأحد، بسبب العطلات الأسبوعية الرسمية.

وأفادت قناة النادي الأهلي، ان إدارة القلعة الحمراء وافقت على منح مهلة إضافية للنادي التركي تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الصفقة لن تستكمل في حال عدم توقيع العقود خلال هذه الفترة المحددة.

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، ويلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على إستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين أمس، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

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